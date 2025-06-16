Ovako je Nataša Bekvalac nekada izgledala

Pjevačica Nataša Bekvalac oduvijek je važila za jednu od najatraktivnijih javnih ličnosti – duga plava kosa, pune usne i zavodljiv pogled učinili su je prepoznatljivom širom regiona.

Ipak, mnogi su se pitali da li je uvijek izgledala tako. Odgovor je stigao kada je pjevačica podijelila rijetku porodičnu fotografiju sa vjenčanja svoje starije sestre Dragane.