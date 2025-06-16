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ZAVODLJIV IZGLED

Ovako je Nataša Bekvalac nekada izgledala

Osim estetske korekcije grudi, koju nikada nije krila, njen izgled se nije značajno mijenjao

Nataša Bekvalac. Platforma X

S. B.

16.6.2025

Pjevačica Nataša Bekvalac oduvijek je važila za jednu od najatraktivnijih javnih ličnosti – duga plava kosa, pune usne i zavodljiv pogled učinili su je prepoznatljivom širom regiona. 

Ipak, mnogi su se pitali da li je uvijek izgledala tako. Odgovor je stigao kada je pjevačica podijelila rijetku porodičnu fotografiju sa vjenčanja svoje starije sestre Dragane.

Porodica Nataše Bekvalac. Screenshot/Kurir.rs

Na slici, Nataša i njena mlađa sestra Kristina stoje u prvom redu, dok su iza njih roditelji. Djevojčice blistaju u bijelim haljinicama, ali ono što najviše upada u oči jeste njihova tamna boja kose – i Nataša i Kristina su prirodne brinete. 

Plavu boju, po kojoj su danas prepoznatljive, izabrale su tek u tinejdžerskim godinama.

Na fotografiji se jasno vidi da Nataša ima prirodno pune usne i gotovo isti oblik lica kao danas. 

Osim estetske korekcije grudi, koju nikada nije krila, njen izgled se nije značajno mijenjao. 

# PJEVAČICA
# NATAŠA BEKVALAC
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