Influenserica se požalila: "Matori mi je drpio punjač, raspada se"

Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, nedavno je otputovala u Sjedinjene Američke Države, ali putovanje nije prošlo nimalo glatko.

Po dolasku u Los Anđeles i smještaju u hotel, influenserica je odlučila snimiti vlog i sa svojim pratiocima podijeliti sve neprijatnosti koje su je zadesile tokom puta.

– Let pun, do posljednjeg sjedišta, treba da poleti u 10:45, poletjeli smo u pola 1. Ja mrtva, bukvalno. Dolazim na svoje sjedište, neki matori sjedi do prozora, ne priča engleski. Moje sjedište je do prolaza. Ja tu vadim stvari koje mi trebaju, dolazi djevojka i kaže: "Ja sam do prozora". Matori se diže, ne može da se pomjeri, pola sata traži kartu, ne može da je nađe. Znači, haos, ljudi čekaju u avionu, a ja već nervozna do bola jer ne mogu ni ja da sjednem – priča Zorana.

Kako je dalje objasnila, kada su napokon poletjeli, sve je bilo u redu – ili je bar tako mislila.

– Stavim telefon na punjač i pokušavam da spavam. Matori ustaje da ide u WC, to traje, sve vrijeme zijeva, neki zvuci, mljacka. Uglavnom, kako je ustajao, opalio je moj kabl, izvukao iz utičnice i otišao. Ja ponovo zaspim i u nekom momentu se probudim, pogledam – nema mi punjača na podu, nema ga nigdje – priča Zorana i nastavlja:

– Matori mi drpio punjač. A on se raspada, dva metra, cijeli bio zeznut. Svakako sam morala kupiti novi, nisam se nešto iznervirala.

Influenserica je potom objavila da je imala i problema s iznajmljivanjem automobila, ali se na kraju sve dobro završilo.

Na početku vloga bila je veoma tužna jer je Mun, pas nje i njenog zaručnika, imao zdravstvenih problema. Zorana je čak i plakala, a priznala je da je bila spremna otputovati nazad u Beograd kako bi bila s njim. Na sreću, sve se dobro završilo.