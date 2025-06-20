Kendal Džener u izdanju koje ostavlja bez daha

Kendal Džener (Kendall Jenner) ponovno je zapalila Instagram. U najnovijoj objavi, slavna manekenka pozira pored bazena u izazovnom, minijaturnom crvenom bikiniju iz nove "Calzedonia" kolekcije.

Fotografija je u samo nekoliko sati prikupila više od 1.8 miliona lajkova i gomilu komentara, od kojih su najčešći.

- Goriš. Izgledaš nestvarno - neki od komentara.

Ova objava dio je nastavka Kendaline saradnje s italijanskim modnim brendom "Calzedonia", s kojim sarađuje još od maja 2024. Tada je prvi put predstavljena kao zaštitno lice njihove ljetne kolekcije kupaćih kostima, a potom i jesenske kampanje s hulahopkama.

U novoj kampanji za kolekciju "Shiny Satin", Kendal nosi zavodljivu trešnja crvenu nijansu, za razliku od prošle sezone koja je bila u bejbi plavoj.

Kampanju je fotografisao Kameron Hemond (Cameron Hammond), a Kendal je i ovaj put potvrdila zašto je jedna od najtraženijih lica modne industrije.