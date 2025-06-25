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PETA DECENIJA

Nikad provokativnija: Skinula se najzgodnija pjevačica

Umjesto da krije, Nikol s ponosom slavi zrelost i seksepil koji ne blijedi.

Nikol Šerzinger - Avaz
Nikol Šerzinger - Avaz
Nikol Šerzinger - Avaz
Nikol Šerzinger - Avaz
Nikol Šerzinger - Avaz
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S. B.

25.6.2025

Nikol Šerzinger (Nicole Scherzinger), bivša članica grupe "Pussycat Dolls", ponovo je zapalila društvene mreže objavom u minijaturnom bijelom bikiniju. 

Seksi snimak na kojem se zavodljivo poigrava sa kamerom još jednom je potvrdio njen status jedne od najpoželjnijih žena šoubiznisa. 

Njena duža crna kosa, besprijekorno zategnuto tijelo i samouvjeren stav ostavljaju bez daha, a gotovo svaka objava na Instagramu odiše provokacijom – bilo da pozira na plaži, u pripijenim haljinama ili opuštena u kućnom ambijentu. 

Posebno se ističe njena hrabrost da prigrli godine i ponosno pokaže ljepotu života u petoj deceniji. Umjesto da krije, Nikol s ponosom slavi zrelost i seksepil koji ne blijedi.

# PJEVAČICA
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