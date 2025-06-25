Nikad provokativnija: Skinula se najzgodnija pjevačica

Seksi snimak na kojem se zavodljivo poigrava sa kamerom još jednom je potvrdio njen status jedne od najpoželjnijih žena šoubiznisa.

Njena duža crna kosa, besprijekorno zategnuto tijelo i samouvjeren stav ostavljaju bez daha, a gotovo svaka objava na Instagramu odiše provokacijom – bilo da pozira na plaži, u pripijenim haljinama ili opuštena u kućnom ambijentu.

Posebno se ističe njena hrabrost da prigrli godine i ponosno pokaže ljepotu života u petoj deceniji. Umjesto da krije, Nikol s ponosom slavi zrelost i seksepil koji ne blijedi.