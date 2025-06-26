Misica Edna Hasinović: Mrzim kad me pitaju koliko zarađujem

Ime i prezime: Edna Hasinović.
Datum i mjesto rođenja: 18. septembar 2003., Tuzla.
Šta prvo uradite kada se probudite: Pravim kafu i odgovaram na poruke i obavijesti.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Bila bih stjuardesa.
Šta vam je bio prvi posao u životu: Marketing buyer.
Kada biste mogli samo jednu stvar ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Krema za sunčanje.
Najdraža pjesma: Dženan Lončarević, „Čuvam tvoja krila anđele“.
Šta gledate na televiziji: Nacionalnu geografiju.
Šta vas nervira: Dvoličnost i usporenost.
Najdraži grad: Barselona.
Najbolji poklon koji ste dobili: Putovanje.
Čega se plašite: Ostati bez voljenih osoba.
S kim najradije pijete kafu: Sama.
Omiljena društvena mreža: Instagram.
Najdraža boja: Roze i bijela.
Ko vam je uzor: Uzor mi je moj otac.
Najdraži pisac: Jordan Peterson.
Da imate mogućnost šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Zaustavila bih i zabranila sve ratove.
Omiljeni muzičar ili bend: Dženan Lončarević.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Atomske navike“.
Tim za koji navijate: Nemam omiljeni tim.
Omiljena narodna izreka: „Ko žuri, dvije sreće gubi“.
Koje pitanje najviše mrzite: Koliko zarađuješ?
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Glumac Noah Centineo.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Tanzaniju.