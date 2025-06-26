Misica Edna Hasinović: Mrzim kad me pitaju koliko zarađujem

Ime i prezime: Edna Hasinović.

Datum i mjesto rođenja: 18. septembar 2003., Tuzla.

Šta prvo uradite kada se probudite: Pravim kafu i odgovaram na poruke i obavijesti.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Bila bih stjuardesa.

Šta vam je bio prvi posao u životu: Marketing buyer.

Kada biste mogli samo jednu stvar ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Krema za sunčanje.

Najdraža pjesma: Dženan Lončarević, „Čuvam tvoja krila anđele“.

Šta gledate na televiziji: Nacionalnu geografiju.

Šta vas nervira: Dvoličnost i usporenost.

Najdraži grad: Barselona.

Najbolji poklon koji ste dobili: Putovanje.

Čega se plašite: Ostati bez voljenih osoba.

S kim najradije pijete kafu: Sama.

Omiljena društvena mreža: Instagram.

Najdraža boja: Roze i bijela.

Ko vam je uzor: Uzor mi je moj otac.

Najdraži pisac: Jordan Peterson.

Da imate mogućnost šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Zaustavila bih i zabranila sve ratove.

Omiljeni muzičar ili bend: Dženan Lončarević.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Atomske navike“.

Tim za koji navijate: Nemam omiljeni tim.

Omiljena narodna izreka: „Ko žuri, dvije sreće gubi“.

Koje pitanje najviše mrzite: Koliko zarađuješ?

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Glumac Noah Centineo.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Tanzaniju.