Maja Berović bez šminke: U kupaćem pokazala tijelo koje oduzima dah

Popularna muzička zvijezda Maja Berović, uoči početka svoje ljetne turneje, napravila je kratku pauzu i odlučila tople dane iskoristiti za opuštanje, sunce i uživanje.

Iako nije pretjerano aktivna na društvenim mrežama, ovoga puta iznenadila je fanove objavom nekoliko fotografija koje su u sekundi zapalile Instagram.

Maja je podijelila dva kadra – jedan iz bazena i drugi dok se sunčala – a ono što je posebno privuklo pažnju jeste njen potpuno prirodan izgled.

Na fotografijama nosi minimalno šminke i zavodljiv kupaći kostim koji ističe njenu besprijekornu figuru, što su pratitelji oduševljeno pozdravili brojnim komplimentima i lajkovima.