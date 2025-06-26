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LJETNI ODMOR

Maja Berović bez šminke: U kupaćem pokazala tijelo koje oduzima dah

Ono što je posebno privuklo pažnju jeste njen potpuno prirodan izgled

Maja Berović. Instagram

S. B.

26.6.2025

Popularna muzička zvijezda Maja Berović, uoči početka svoje ljetne turneje, napravila je kratku pauzu i odlučila tople dane iskoristiti za opuštanje, sunce i uživanje.

Iako nije pretjerano aktivna na društvenim mrežama, ovoga puta iznenadila je fanove objavom nekoliko fotografija koje su u sekundi zapalile Instagram. 

Maja je podijelila dva kadra – jedan iz bazena i drugi dok se sunčala – a ono što je posebno privuklo pažnju jeste njen potpuno prirodan izgled. 

Na fotografijama nosi minimalno šminke i zavodljiv kupaći kostim koji ističe njenu besprijekornu figuru, što su pratitelji oduševljeno pozdravili brojnim komplimentima i lajkovima.

# MAJA BEROVIĆ
# PJEVAČICA
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