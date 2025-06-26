Luksuzna elegancija: Ivanka Tramp zablistala u Veneciji

Ivanka Tramp (Ivanka Trump) i Džared Kušner (Jared Kushner) s troje djece stigli su početkom sedmice u Veneciju povodom raskošnog vjenčanja Džef Bezosa (Jeffa Bezosa) i Loren Sančez (Lauren Sanchez).

Uoči svečanosti, porodica je viđena dok se ukrcava u vodeni taksi, a Ivanka je oduševila modnim izborom.

Za tu priliku odabrala je elegantan dvodijelni set brenda "La DoubleJ", koji uključuje crop top i suknju A kroja u krem boji s crveno-ružičastim geometrijskim i cvjetnim vezom. Komplet vrijedi skoro 850 eura, a i dalje je dostupan za kupovinu.

Svoj izgled upotpunila je jednostavnim, ali efektnim detaljima: crnim naočalama, torbom od rafije i kosom zavezanom u elegantnu punđu, savršenom za ljetne temperature.

Cjelokupan stjling kombinira luksuz i opušteni ljetni duh — idealan za venecijanske šetnje, ručak uz kanal ili večernji glamur na vjenčanju godine.