Zorannah izjavom izazvala bijes javnosti: Dosadan evropski život

Influenserica Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, koja je godinama živjela u Sjedinjenim Američkim Državama, izazvala je lavinu reakcija izjavom o povratku u Evropu.

Na Instagramu je podijelila da je cijelu noć proplakala jer se mora vratiti, kako je rekla, "dosadnom evropskom životu".

Njena izjava naišla je na osude dijela pratilaca, koji su je optužili za nezahvalnost i ignorisanje stvarnosti u kojoj živi većina ljudi.

- Ovo je bio moj posljednji dan u Americi. Plakala sam cijelu noć i prosto nisam spreman da se vratim kući. Odlazim bez svojih omiljenih grickalica jer nisam imala vremena da posljednji put odem po prodavnice, a nisam ni na istom letu kao Iloj i samo sam jako tužna. Vraćam se u dosadan evropski život. Da li neko zna dobre hotele u Crnoj Gori ili Hrvatskoj za 2,4 dana odmora prije nego što pokupimo pse? Nisam bila na tim mjestima godinama. Sve je pošlo po zlu - rekla je Zorana koja je nedavno zbog ljubavi prešla da živi u Nizozemsku gdje njen momak Iloj igra fudbal.