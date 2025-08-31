Supruga Nikole Jokića balansira karijeru i porodicu: Evo koliko zarađuje godišnje

Nikola Jokić privlači pažnju gdje god da se pojavi, ali daleko od reflektora i medijske pompe više voli mir i porodicu. Njegov svijet vrti se oko supruge Natalije Jokić i njihove djece, kćerke Ognjene i sina Ignjata.

Natalija, rođena Maćešić, pokazuje da iza svakog uspješnog sportiste stoji snažna i posvećena podrška. Dok je Nikola gradio karijeru u Srbiji, Natalija je studirala psihologiju na Seminole State College-u u SAD, a potom diplomirala i magistrirala na Metropolitan State University u Denveru. Profesionalna i uspješna, prema američkim medijima, zarađuje oko 100.000 dolara godišnje, prenosi Pink. Na Instagramu je prati gotovo 80.000 ljudi, a njen profil obiluje porodičnim trenucima.

Jokić je otkrio i kako je započela njihova ljubavna priča.

- Znam je još od kada sam imao 14, 15 godina. Živjela je pet minuta daleko od moje kuće i bili smo prijatelji nekoliko godina. Onda je ona došla ovdje na ljeto, a prije toga smo počeli da se zabavljamo. Igrala je odbojku u Oklahomi i na neki način smo imali vezu na daljinu - rekao je Jokić.

Natalija Jokić je obrazovana, profesionalna i posvećena žena koja gradi život uz porodicu, a pritom inspiriše mnoge.