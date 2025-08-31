Džejla Glavović-Očuz za "Avaz" o trendovima i pojavljivanju na SFF-u: Moda je fenomen koji nas okružuje i stil života

Džejla Glavović-Očuz, uspješna bosanskohercegovačka manekenka, ostavila je značajan trag na svjetskoj modnoj sceni. Još 2002. godine osvojila je titulu Miss Earth na Filipinima, donoseći Bosni i Hercegovini prvu internacionalnu krunu s ovog prestižnog izbora.
Njen rad i stav prema modi odražavaju duboku filozofiju da moda nije samo odjevni predmet, već moćan oblik umjetnosti i ličnog izraza.
Prava umjetnost
U razgovoru za „Dnevni avaz“ dotakla se Sarajevo Film Festivala, svojih modnih izdanja na crvenom tepihu, ali i samih trendova u modnoj industriji.
- Crveni tepih Sarajevo Film Festivala je trenutak kada moda postaje prava umjetnost i sredstvo komunikacije. Tamo umjetnost, kultura, film i moda dišu kao jedno. Haljina nije samo komad odjeće, ona nosi priču, poruku i emociju – ističe Glavović-Očuz.
Dodaje da nije teško pronaći pravu toaletu kada znate šta želite da izrazite.
- Za mene je najvažnije da sve bude autentično, da odražava mene i duh festivala – ističe Džejla.
Vjeran sebi
Prema njenim riječima, moda nije nešto što može da nestane ili izgubi značaj, već fenomen koji nas okružuje svaki dan, te to nije samo izbor odjeće.
- To je stil života, način na koji izražavamo sebe i svoje unutrašnje stanje. Možda se industrija mijenja, ali moda nikada ne gubi svoju važnost – ona se samo transformiše i prati duh vremena u kojem živimo – dodaje Džejla.
Jedan od najvećih izazova u modnoj industriji, kako kaže, jeste ostati vjeran sebi, jer najteže je naučiti kako ostati svoj u svijetu koji često diktira standarde i pravila.
- Model mora imati snagu da kaže: „Ovo sam ja“ i da u tome istraje. Bilo je trenutaka kada je hrabrost i karakter bilo neophodno pokazati, ali upravo su me ti momenti oblikovali. Istinska ljepota i snaga kriju se u autentičnosti – navodi Glavović-Očuz.
Promjene su nezaobilazan dio mode, ali i trajne vrijednosti imaju svoje mjesto, a Džejla ističe da je moda živa i diše zajedno s društvom.
- Inovacije donose svježinu i pomjeraju granice, ali je jednako važno ne izgubiti fokus na kvalitet i trajne vrijednosti. Najbolje je kada postoji balans – da moda inspiriše novim idejama, ali i da ostane umjetnost koja traje – poručuje Džejla Glavović-Očuz.