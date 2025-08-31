Džejla Glavović-Očuz za "Avaz" o trendovima i pojavljivanju na SFF-u: Moda je fenomen koji nas okružuje i stil života

Džejla Glavović-Očuz, uspješna bosanskohercegovačka manekenka, ostavila je značajan trag na svjetskoj modnoj sceni. Još 2002. godine osvojila je titulu Miss Earth na Filipinima, donoseći Bosni i Hercegovini prvu internacionalnu krunu s ovog prestižnog izbora. Njen rad i stav prema modi odražavaju duboku filozofiju da moda nije samo odjevni predmet, već moćan oblik umjetnosti i ličnog izraza. Prava umjetnost U razgovoru za „Dnevni avaz“ dotakla se Sarajevo Film Festivala, svojih modnih izdanja na crvenom tepihu, ali i samih trendova u modnoj industriji. - Crveni tepih Sarajevo Film Festivala je trenutak kada moda postaje prava umjetnost i sredstvo komunikacije. Tamo umjetnost, kultura, film i moda dišu kao jedno. Haljina nije samo komad odjeće, ona nosi priču, poruku i emociju – ističe Glavović-Očuz.

Džejla Glavović Očuz . Instagram Džejla Glavović Očuz . Instagram

Dodaje da nije teško pronaći pravu toaletu kada znate šta želite da izrazite. - Za mene je najvažnije da sve bude autentično, da odražava mene i duh festivala – ističe Džejla. Vjeran sebi Prema njenim riječima, moda nije nešto što može da nestane ili izgubi značaj, već fenomen koji nas okružuje svaki dan, te to nije samo izbor odjeće. - To je stil života, način na koji izražavamo sebe i svoje unutrašnje stanje. Možda se industrija mijenja, ali moda nikada ne gubi svoju važnost – ona se samo transformiše i prati duh vremena u kojem živimo – dodaje Džejla.

Džejla Glavović Očuz . Instagram Džejla Glavović Očuz . Instagram