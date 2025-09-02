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NIJE ZADOVOLJNA

Zvijezda OnlyFansa optužila aviokompaniju za diskriminaciju zbog velikih grudi

Ubrzo nakon njene objave, American Airlines se izvinio zbog situacije i poručio da će slučaj biti detaljno ispitan

Sara Blejk Čik. Instagram

A. O.

2.9.2025

Nekadašnja zečica magazina Playboy, model s platforme OnlyFans i sportska komentatorica na televiziji ESPN, Sara Blejk Čik (Sara Blake Cheek), iznijela je optužbe protiv jedne američke aviokompanije, tvrdeći da je tokom procesa ukrcavanja bila izložena diskriminaciji.

Naime, putem svojih društvenih mreža, Sara je javno izrazila nezadovoljstvo ponašanjem stjuardese aviokompanije American Airlines, koja joj je, kako tvrdi, naredila da zakopča svoju košulju prije ulaska u avion. Istovremeno, prema njenim riječima, druge putnice koje su imale sličnu odjevnu kombinaciju nisu imale nikakvih problema.

- Stjuardesa American Airlinesa mi je kazala da moram zakopčati košulju prije nego što se ukrcam u avion. Nisam bila svjesna da ova kompanija ima pravilo odijevanja koje zabranjuje sportsku odjeću ako imate veće grudi - napisala je Blejk Čik na društvenim mrežama.

Sara je na sebi imala crni sportski grudnjak, široku žutu košulju, tajice i patike, a prilikom obraćanja javnosti izrazila je i dodatno nezadovoljstvo zbog problema koje je imala s letom – otkazivanja, premještanja i kašnjenja – dok su konačno napustili Atlantu.

Ubrzo nakon njene objave, American Airlines se izvinio zbog situacije i poručio da će slučaj biti detaljno ispitan.

- Naša kompanija njeguje kulturu poštovanja prema svim putnicima i članovima posade. Žao nam je ukoliko usluga nije bila u skladu s tim standardima. Informacije ćemo interno podijeliti s nadležnima, a voljeli bismo da naš tim dodatno istraži slučaj ako je to moguće - naveli su iz kompanije.

Prema informacijama dostupnim na zvaničnoj stranici American Airlinesa, pravila oblačenja zahtijevaju da putnici budu "prikladno odjeveni – nije dozvoljeno putovati bosih nogu niti nositi odjeću koja se smatra uvredljivom".

Ovo nije prvi slučaj da se putnicima ove aviokompanije ukazuje na odjeću. Naime, 2022. godine bivšoj Mis Univerzuma Oliviji Kalpo (Olivia Culpo) navodno je rečeno da se mora dodatno pokriti prije nego što uđe u avion na letu za meksički grad Kabo San Lukas. Tada je Kalpo nosila uske kratke hlače, top i dugi džemper.

# PLAYBOY ZEČICA
# AMERICAN AIRLINES
# PLAYBOY
# ONLYFANS
# SARA BLAKE CHEEK
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