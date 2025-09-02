Zvijezda OnlyFansa optužila aviokompaniju za diskriminaciju zbog velikih grudi

Nekadašnja zečica magazina Playboy, model s platforme OnlyFans i sportska komentatorica na televiziji ESPN, Sara Blejk Čik (Sara Blake Cheek), iznijela je optužbe protiv jedne američke aviokompanije, tvrdeći da je tokom procesa ukrcavanja bila izložena diskriminaciji.

Naime, putem svojih društvenih mreža, Sara je javno izrazila nezadovoljstvo ponašanjem stjuardese aviokompanije American Airlines, koja joj je, kako tvrdi, naredila da zakopča svoju košulju prije ulaska u avion. Istovremeno, prema njenim riječima, druge putnice koje su imale sličnu odjevnu kombinaciju nisu imale nikakvih problema.

- Stjuardesa American Airlinesa mi je kazala da moram zakopčati košulju prije nego što se ukrcam u avion. Nisam bila svjesna da ova kompanija ima pravilo odijevanja koje zabranjuje sportsku odjeću ako imate veće grudi - napisala je Blejk Čik na društvenim mrežama.

Sara je na sebi imala crni sportski grudnjak, široku žutu košulju, tajice i patike, a prilikom obraćanja javnosti izrazila je i dodatno nezadovoljstvo zbog problema koje je imala s letom – otkazivanja, premještanja i kašnjenja – dok su konačno napustili Atlantu.

Ubrzo nakon njene objave, American Airlines se izvinio zbog situacije i poručio da će slučaj biti detaljno ispitan.