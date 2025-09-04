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"PADAJU VILICE"

Grudi samo što ne ispadnu: Ivana Stamenković Sindi zagolicala maštu mnogima novom fotografijom

Poslije trudnoće, meni su grudi nestale skroz, pa sam morala da ih uradim, rekla je ona

Ivana Stamenković Sindi - Avaz
Ivana Stamenković - Avaz
Ivana Stamenković - Avaz
Ivana Stamenković Sindi - Avaz
Ivana Stamenković Sindi - Avaz
A. O.

4.9.2025

Pjevačica i nekadašnja modelsica Ivana Stamenković Sindi već duže vrijeme je u ilegali i van muzičke scene, ali ponovo je u centru pažnje zbog najnovije objave.

Ona je mnogima zagolicala maštu najnovijom fotografijom gdje pozira u tijesnoj haljini.

Haljina koju je Sindi nosila jedva je obuzdala njene grudi, s obzirom na to da nije imala bretele, a ispod slike su se samo nizali komentari.

Ona je inače, priznala da je nakon trudnoće odlučila da poveća grudi, stavivši 400 kubika silikona.

- Poslije trudnoće, meni su grudi nestale skroz, pa sam morala da ih uradim. Čekala sam punih sedam godina da bih ih vratila u prvobitnu veličinu - otkrila je Sindi, pa je dodala:

Ivana Stamenković Sindi. Instagram

- Smatram da kada žena počne da stari, ona treba da popravi sve što joj smeta - rekla je ona jednom prilikom za srbijanske medije.

Sindi vodi računa o svom izgledu pa redovno ide na tretmane zatezanja kao i na korekciju usana hijaluronom.

Naime, Sindi danas putuje po svijetu, te na svojim društvenim mrežama pokazuje koje destinacije obilazi, a njena izjava o tome kako nigdje ne radi mnoge je šokirala.

# IVANA STAMENKOVIĆ SINDI
# PJEVAČICA
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