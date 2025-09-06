Manekenka otkrila tamnu stranu posla na jahti: 600 funti za pet sati

Posljednjih godina sve je popularniji posao koji na prvi pogled djeluje kao san, nekoliko sati dnevno na luksuznim jahtama, u društvu bogatih i slavnih, uz putovanja na egzotične destinacije.

Te djevojke poznate su kao "yacht girls", a na društvenim mrežama prikazuju život ispunjen suncem, šampanjcem i luksuzom. Ipak, iza tog sjaja često se kriju teška i traumatična iskustva.

"Na početku je djelovalo kao bajka"

Sara Haris, manekenka iz Birminghama, prvi put je radila na jahti u Dubaiju 2021. godine. Plata – 600 funti za pet sati, bez obaveza osim da se smiješi, priča s gostima i pleše u kupaćem. U početku je, kaže, bila oduševljena – luksuz, poznati DJ-evi, osjećaj da živiš kao slavna osoba.

Ali, na jednoj zabavi u Francuskoj sve se promijenilo. Djevojke su se onesvješćivale od alkohola, jedna je završila u bolnici, a Saru je pijani gost počeo neprimjereno dodirivati. Tada je shvatila koliko posao može biti opasan i povukla se iz tog svijeta.

Pipa Tejlor s Ibize je imala sličan posao, ali je postavila jasne granice – radila je samo dnevne zabave, nikad noću. Iako je zarađivala i do 300 funti za četiri sata, nije željela da neko pogrešno shvati njen posao. Čula je za napade na djevojke tokom noćnih krstarenja i odlučila da se zaštiti.

Koliko zarađuju?

Karmen Fernli iz Dubaija, vlasnica firme za iznajmljivanje jahti, kaže da klijenti plaćaju od 100 do 5.000 funti po satu. Djevojke mogu zaraditi od 100 do 200 funti za nekoliko sati rada. Međutim, upozorava da u Emiratima važe stroga pravila i ko ih prekrši, može se suočiti s ozbiljnim posljedicama.

Dok neke djevojke zaista upoznaju partnere i dobiju priliku za luksuzan život, druge prolaze kroz poniženja o kojima ne žele govoriti.