Saša Matić danas objavljuje drugi dio albuma „Noćas nam ne gine ljubav“

Drugi dio albuma „Noćas nam ne gine ljubav“ Saše Matića izlazi danas, u srijedu u 12 sati. Nakon što je prvi dio objavljen u aprilu postao jedno od najslušanijih muzičkih izdanja godine, Matić sada donosi nastavak koji, kako kaže, „pogađa pravo u srce“.

Publika će imati priliku da čuje četiri nove pjesme – „Sivraj rode“, „Stani malo“, „Dalje“ i „Daleko“ – nastale u saradnji s timom provjerenih autora: Draganom Brajovićem Brajom, Jelenom Trifunović, Dejanom Kostićem, Banetom Opačićem, Bojanom Vasićem, Markom Cvetkovićem, Sašom Miloševićem Mareom i Markom Mahonijem.

- Svaka od ovih pjesama nosi moj lični osjećaj i istinu koju prepoznaje svako ko je volio, izgubio ili se ponovo nadao - rekao je Saša.

Album je nastao u saradnji s Telekomom Srbija, zvaničnim prijateljem projekta, a prati ga i serijal video spotova koji donose vizualni identitet svake pjesme.

Drugi dio albuma „Noćas nam ne gine ljubav“ dostupan je na svim digitalnim platformama – još jedna prilika za publiku da provjeri da li ljubav, kako Matić poručuje, zaista nikad ne gine.