Emina Jahović započela turneju: Beograd uglas pjevao, uskoro stiže i u Sarajevo

Emina Jahović održala je koncert za pamćenje u beogradskom Sava centru, čime je zvanično započela svoju turneju. Publika je uživala u spektakularnom nastupu, vrhunskoj produkciji i prepoznatljivom Emininom glasu i energiji.

Na sceni joj se pridružio Mirza Selimović, s kojim Emina ima duet na svom novom albumu, a njihov zajednički nastup izazvao je ovacije publike.

Posebno iznenađenje večeri bila je Milica Todorović, koja je, iako u drugom stanju, napravila izuzetak i samo zbog Emine izašla iz svoje medijske pauze. Njih dvije su zajedno izvele hit "Limunada".

Večer je završeno uz ovacije i jasnu poruku da je Emina spremna za još jednu veliku muzičku eru.

Sarajlije, ali i čitava BiH, s nestrpljenjem očekuje Eminu u Sarajevu 26.12. kada će nastupiti u Domu mladih.