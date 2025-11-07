Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

KONCERT ZA PAMĆENJE

Emina Jahović započela turneju: Beograd uglas pjevao, uskoro stiže i u Sarajevo

Održala je koncert za pamćenje u beogradskom Sava centru, čime je zvanično započela svoju turneju

Emina Jahović: Koncert u Beogradu - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Piše: Eldar Abaz

7.11.2025

Emina Jahović održala je koncert za pamćenje u beogradskom Sava centru, čime je zvanično započela svoju turneju. Publika je uživala u spektakularnom nastupu, vrhunskoj produkciji i prepoznatljivom Emininom glasu i energiji.

Na sceni joj se pridružio Mirza Selimović, s kojim Emina ima duet na svom novom albumu, a njihov zajednički nastup izazvao je ovacije publike.

Posebno iznenađenje večeri bila je Milica Todorović, koja je, iako u drugom stanju, napravila izuzetak i samo zbog Emine izašla iz svoje medijske pauze. Njih dvije su zajedno izvele hit "Limunada".

Večer je završeno uz ovacije i jasnu poruku da je Emina spremna za još jednu veliku muzičku eru.

Sarajlije, ali i čitava BiH, s nestrpljenjem očekuje Eminu u Sarajevu 26.12. kada će nastupiti u Domu mladih.

# EMINA JAHOVIĆ
# MIRZA SELIMOVIĆ
# MILICA TODOROVIĆ
# BEOGRAD
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.