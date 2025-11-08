Pet mjeseci nakon porođaja takmičarka stala na scenu Zvezda Granda i šokirala izjavom: Članovi žirija grcali u suzama

Takmičarka Natalija Marković (26) iz Novog Sada prva je nastupila u večerašnjoj emisiji “Zvezde Granda“, a nakon svog nastupa podijelila je mišljenja žirija, piše Grand.

Četiri glasa stigla su u njenu korist, dok su tri člana žirija dala panike, a sve na kraju izvođenja pjesama Nataše Bekvalac i grupe Parni valjak, čime se Natalija na velikoj sceni deklarisala kao pop izvođač.

Ne zna šta je to

Nakon što je Voja Nedeljković uključio Milana Mitrovića iz bekstejdža, svi su vidjeli da su u podršku Nataliji stigli majka, suprug, i petomjesečni sin, nakon čega su sve takmičarkine greške pale u vodu.

Članovi žirija su rekli da ko nije imao bebu ne zna šta je to, od nespavanja, hormona i da se nadaju da će proći u baražu.

Đorđa Davida je grizla savjest što je dao panik, nakon što je saznao da se takmičarka porodila prije pet mjeseci.

- Sad me je sramota, ali nisam znao, mi nemamo takve informacije – poručio je David.

Roker je krenuo da obrazlaže njene greške u pjevanju, kada se takmičarka potpuno slomila na sceni.

Jedan život se gasi, drugi dolazi

–Ja sam prvu pjesmu Parnog valjka posvetila mom pokojnom ocu koji je preminuo u decembru i ja sam dok sam pjevala samo o njemu razmišljala- sa suzama je izjavila Natalija, dok su je svi pozdravili aplauzom.

-Jasno mi je sve, mnogo pomiješanih emocija. Da ti je živ i zdrav ovaj mali, jedan život se gasi, drugi dolazi. Ako prođeš dalje iz baraža, ja te želim u svom timu - poručio joj je Đole.

Neki članovi žirija su se i rasplakali nakon ovih rečenica.

–I ja sam izgubila roditelje, ali sam rekla da ću biti još jača nakon njihove smrti. Mnogo su me podržavali - rekla je Dara, dok je Natalija odgovorila:

-Ja sam se zbog tate i prijavila, a nisam imala vremena da se isplačem do sad, i porođaj i sve...