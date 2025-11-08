Zbog ove pjesme je Željko Bebek napustio Bijelo Dugme: Nije htio da je pjeva

Željko Bebek je priznao da je legendarni bend napustio zbog pjesme „Kosovska“, koju je Goran Bregović napisao na albanskom jeziku, a koju muzičar nije želio da izvodi.

- Nesuglasice su počele godinu dana ranije, u vrijeme kada je Goran već uveliko bio odvojen od baze benda – zapravo, kada više i nije bio u bendu, već nas je smatrao sastavom koji radi za njega. Kao čovjek koji voli muziku i svoj bend, strahovao sam da se ne ponovi situacija kada je politika još 1976. godine ušla da Bijelom dugmetu napravi dar-mar. Počelo mi je smetati što je Goran počeo forsirati to da rock mora da pljuje po nečemu, i nisam shvatio zašto nam je trebala pjesma na albanskom - rekao je Željko Bebek prošle godine za Večernji list.

Roker je dodao da nema ništa protiv pjesme na albanskom jeziku, ali, kako je rekao, nije razumio zašto je to Bijelo dugme moralo da izvodi.

- Morao sam time prenijeti i neku poruku, koja će dobiti odgovor u nekom narednom vremenu. Odgovor je stigao već nakon dva mjeseca. Zauzeo sam oštar stav i rekao Goranu: „Idemo u novi projekat, u redu, ali ovakve poteze više neću tolerisati. Ako toga bude, izlazim iz benda - rekao je on, pa dodao:

- I onda je došao projekat s pjesmama koje nisam mogao svariti, poput „Lipe cvatu“ sa stihom „Ravna ti je Jugoslavija“, posebno zato što je u političkom smislu na ovim prostorima došlo do veoma ozbiljnih previranja. Nikada se prije u historiji nije dogodilo da se iz socijalizma prelazi u kapitalizam. U to vrijeme počeo se polako nazivati i dolazak svojevrsne kataklizme, pri čemu nisam želio da određujem stranu – ni jednom riječju, ni jednom pjesmom – a pogotovo nisam želio da budem u funkciji nekog sistema kojem nikada nisam pripadao. Taj status nisam želio da mijenjam, i zato je došlo do narušavanja odnosa u bendu i rasprave koja je završila kako je završila. Grupa je za mene prestala da postoji prije 40 godina - rekao je, prenosi Telegraf.rs.