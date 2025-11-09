DJ Ismir Gagula za "Avaz" o clubbing sceni: Prenosim emociju i energiju na ljude koji dođu na moj nastup

Muzika, energija i emocija tri su riječi koje najbolje opisuju DJ Ismira Gagulu, sarajevskog umjetnika koji posljednjih godina gradi prepoznatljiv stil na domaćoj elektronskoj sceni.

U intervjuu za „Dnevni avaz“ govori o svojim počecima, ljubavi prema muzici, te o tome kako vidi razvoj clubbing kulture u Sarajevu i regionu.

Zašto ste se odlučili baš za DJ-ing?

- Muzika je oduvijek bila sastavni dio svakog dana. Od odlaska u školu, slušajući hip-hop na Sony Ericsonu bez slušalica, do pravljenja playlista za druženja i noćenja. Čak imam stare videe na kojima se pretvaram/glumim da sam DJ koristeći kućno posuđe i svesku tvrdih korica kao laptop, što ukazuje na to da mi je taj poziv bio usađen prije nego li sam i odlučio da postanem pravi DJ. A sam odgovor na pitanje „Zašto?“ bi bio taj da želim prenijeti svoju emociju i energiju preko muzike na ljude koji su došli da se opuste, plešu i zaborave na svakodnevne probleme. Da im sam taj izlazak podignem na jedan veći emotivni, pa skoro spiritualni level.

Velika ekspanzija

Kako danas vidite našu scenu kada je riječ o elektronskoj muzici?

- Elektronska muzika i clubbing scena doživjela je veliku ekspanziju, kako na globalnom nivou tako i na našim prostorima. Ovo zna biti i mač sa dvije oštrice, jer što se više nešto popularizuje, to se prije gubi i autentičnost. Zato uvijek postoji nostalgija za onim osjećajem kako je bilo, a to je u principu onaj osjećaj undergrounda. Sve u svemu, činjenica je, govoreći isključivo o Sarajevu na čijoj sam sceni prisutan, da scena progresivno raste i razvija se u pozitivnom smislu. Bolje je nego što je bilo.

Je li teško izgraditi svoj put u Bosni i Hercegovini?

- Ako ste uporni, konstantni, vjerujete u sebe i imate da ponudite nešto autentično, nigdje nije teško izgraditi svoj put. Ono što ja smatram najvećom preprekom u BiH je to što scena postaje prezasićena – svaki dan se “rađaju” novi DJ-evi, a jednostavno nema toliko prostora da bi svi mogli napredovati onako kako bi oni željeli.

Da li je DJ-ing Vaš jedini posao ili ga kombinirate s drugim profesijama?

- DJ-ing je jedan od poslova kojim se bavim, a svi imaju zajedničku poveznicu, a to je entertainment. Svaki moj posao zahtijeva kreativnost i neki moj personal touch. Pa tako moj prvi posao, kojim se i dalje bavim s vremena na vrijeme, je gluma – film i TV. Internacionalni sam fashion model, a volim i bavio sam se kuhanjem. I sad povremeno nešto skuham. Volim svoje poslove i kombinujem ih.

Kada se kod Vas javila ljubav prema DJ-ingu?

- U principu, kada bih mogao izdvojiti momenat, to bi bio moj drugi party u životu na koji sam otišao 2014. godine. Veoma underground vajb. Tada sam odlučio da počinjem učiti ovaj art form. Nakon dvije godine vježbanja, 2016. sam imao prvu svirku pred publikom, od kada moja karijera zvanično i počinje. Sljedeće godine će biti decenija.

Put u inostranstvo

Razmišljate li o odlasku u inostranstvo kako biste razvijali svoj muzički pravac?

- Inostranstvo u mom životu je uvijek prisutno. Ne mora značiti nužno da bih se odselio da bih gradio muzičku karijeru, ali ništa nije isključeno. Zavisi od prilika. Naravno, svaki gig na gostujućem terenu je uvijek plus.

Kako pamtite svoj prvi veliki nastup?

- Mislim da moje kolege kao i ja ne ravnamo veličinu nastupa po količini ljudi, već po količini emocije koju smo osjetili dok smo puštali muziku. A da bi DJ osjetio emociju, ta emocija mora dolaziti od ljudi koji te slušaju, što znači da je taj momenat uzajaman i energija obostrana. Tako ćeš prije čuti da su DJ-evi više uživali puštajući u nekim manjim underground klubovima nego na velikim svjetskim festivalima. Apropo ovoga što sam rekao i vodeći se time, izdvojio bih svoje svirke u Dubrovniku i closing nights na našem autentičnom Summer Loungeu za vrijeme SFF-a.

Žurki nikad dosta

Smatrate li da Sarajevu nedostaje više žurki na kojima bi mladi mogli pokazati svoj potencijal?

- Žurki nikad dosta. Ukazuje se sve više prilika i pravi se sve više prostora. Kako i sama scena napreduje, tako se i pravi više prostora općenito. Ponuda je veća i brže raste nego potražnja.