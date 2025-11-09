Ruvejd Osmić oduševio u "Nikad nije kasno": Žika ima zadatak koji mora ispuniti, Mare takmičaru dao težak izazov

Ruvejd Osmić Rudi (64) doputovao je iz Njemačke, gdje već godinama živi, kako bi ostvario svoj san i nastupio u popularnoj emisiji „Nikad nije kasno“, piše Grand.

Na sceni je izveo pjesmu legendarnog Šabana Šaulića „Odlažiš, odlažiš“ i oduševio publiku i žiri svojim emotivnim i snažnim izvođenjem. Prije nego što je zapjevao, članovi žirija i voditelj Žika Jakšić našalili su se s Rudijem na temu ženidbe njegovih sinova, budući da je to, kako je sam priznao, trenutno jedna od njegovih najvećih želja.

– Rudi, veliki pozdrav za vas. Imam jedno pitanje. Šta ti je važnije, da pobijediš u emisiji „Nikad nije kasno“ ili da oženiš sinove? – pitao je Peđa Jovanović.

Predstaviti sinove

Ruvejd je otvoreno priznao šta mu je bitnije.

– Uh, upravo to drugo što ste rekli. Sve je skućeno i sređeno u Bosni, jedino imam želju da mi se sinovi Adnan i Admir ožene – rekao je takmičar, na što mu je Jovanović odgovorio:

– Od srca vam želim i da pobijedite i da oženite sinove.

Zatim je voditelj Žika Jakšić kroz smijeh dodao:

– Rudi, sad sam se sjetio nečeg. Ako prođeš u drugi krug, što se ja nadam, dovedi sinove ovdje da ih predstavimo. Ima da ih oženimo odmah, publika gleda, mnoge mlade djevojke, a sad samo znaju kako se zovu. Ali kad ih ovdje dovedeš, pa ih ja nahvalim… U sljedećoj emisiji želim da obojicu vidim ovdje.

– Gledat ću da ih nagovorim, ali kad budu gledali ovo i čuli, imaću kritika da to nije normalno – odgovorio je Ruvejd.

Kada je završio s pjevanjem, Dragana Katić bila je vidno dirnuta, pa je kroz osmijeh i suze rekla:

– Ja vam želim da pjevate na svadbama svojih sinova – rekla je Dragana, a takmičar dodao:

– To mi je životna želja.

Nakon nastupa, prvi je riječ dobio Peđa Jovanović, koji je bio oduševljen:

– Vi imate 64 godine, i volio bih da s toliko godina izgledam i zvučim kao vi, ovo je bilo sjajno.

Posebna želja

Marija Kilibarda pružila je takmičaru veliku podršku i vjetar u leđa:

– Maloprije ste rekli da će vam sinovi vjerovatno zamjeriti što ih toliko spominjemo i što je Žika otvorio kasting za snahe, ali nešto vam neće moći zamjeriti – a to je način na koji ste se predstavili pjesmom. Nadam se da će vas kod kuće potapšati po ramenu i reći „Tata, pokidao si“ – rekla je ona.

Predsjednik žirija Mare imao je posebnu želju. Zamolio je Rudija da odmah, na licu mjesta, otpjeva i pjesmu „Suzo moja, Suzana“.

– Predstavljanje u našoj emisiji je potpuno ispunjeno. Volio bih da vas čujem i u drugim pjesmama, imate snažan glas. Otpjevali ste ovu pjesmu na svoj način i to jako cijenim, ali volio bih da otpjevaš „Suzo moja, Suzana“. Možeš i odmah – rekao je Mare.

Ruvejd ga je poslušao bez razmišljanja i zapjevao iz srca, a cijela sala ga je nagradila novim aplauzom i ovacijama.