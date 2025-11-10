Prvi učesnik Eurosonga 2026. je otkriven

U avgustu je Beč zvanično izabran za domaćina Eurosonga 2026, a veliko finale 70. izdanja takmičenja biće održano u subotu, 16. maja, u “Wiener Stadthalle”, najvećoj zatvorenoj areni u Austriji.

Antigoni će ponijeti kiparsku zastavu na takmičenju koje će biti održano sljedećeg maja u Beču, dok će njena pjesma biti otkrivena naknadno.

Kiparski nacionalni emiter CyBC otkrio je uzbudljive vijesti. Kipar je prva zemlja koja je predstavila aduta za Eurosong 2026.

Polufinala će biti ranije iste nedjelje – u utorak 12. maja i četvrtak 14. maja.

Na prošlogodišnjem takmičenju u Bazelu, Kipar je predstavljao Teo Evan sa pjesmom “Shh”, koja je u prvom polufinalu osvojila 44 poena i zauzela 11. mjesto.

Antigoni će takođe imati čast da premijerno predstavi uvodne video materijale 70. Eurosonga, koji će biti objavljivani na društvenim mrežama svaki put kada se novi izvođač pridruži majskom programu.

Muziku koja se čuje u ovim objavama komponovao je Tomas Tarner, jedan od autora pobjedničke pesme sa Eurosonga 2025. u Bazelu.

Njegova kompozicija inspirisana je pjesmom “Wasted Love”, koja je donijela pobjedu Austriji i Džej Džeju.

- Tako sam uzbuđena. Učiniću Kipar ponosnim - obećala je Antigoni.