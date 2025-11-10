Životna priča pjevača Damira Majdančića iz Tuzle: Još kao dječak pjevao sevdalinke

Pjevač Damir Majdančić, Tuzlak koji više od dvije decenije živi i radi u Zagrebu, uskoro će objaviti novu pjesmu.

- Džina Poljić je uz Miloša također pisala tekst. Na pjesmi su svirali vrhunski muzičari Boris Kapetan, Vladimir Kecman Kec, Mihael Horvat Miki, Josip Ćurak i Miloš Nikolić, koji je aranžman uradio zajedno sa Marićem. Za spot, koji će premijerno biti emitiran 26. novembra, je bio zadužen odlični Safet Hadžimusić – kaže Damir Majdančić koji je rođen 1977. godine u Tuzli.

Damir je još kao dječak pokazivao veliku ljubav prema muzici i pjevanju.

– Niko u porodici se prije mene nije profesionalno bavio muzikom, ali oduvijek smo, što bi se reklo, imali sluha, a moj otac i djed pjevali su sevdalinke na porodičnim okupljanjima. Sevdalinka “Snijeg pade na behar na voće” mi je najdraža još od djetinjstva. Moje druženje sa mikrofonom počinje od osnovne škole, gdje sam redovno pjevao na muzičkim manifestacijama i takmičenjima. Kad se putuje na izlet, uvijek bi me stavili prvi red u busu, jer sam lijepo pjevao. Onda kreću prvi nastupi po različitim ugostiteljskim objektima – prisjeća se Damir.

Majdančić se početkom 2000-te iz Tuzle preselio u Zagreb, gdje nastavlja svoj muzički put.

- U Zagrebu sam odlično prihvaćen i tu sam i poslovno i privatno našao sebe. U ovom gradu sam zasnovao porodicu i zajedno sa suprugom ostvarujem svoje snove. Ipak, nisam zaboravio svoj rodni kraj i svaku slobodnu priliku koristim za dolazak u Tuzlu, a uskoro ću tamo predstaviti i novu pjesmu. U glavnom gradu Hrvatske već godinama slovim za jednog od najtraženijih pjevača na proslavama i privatnim zabavama. Za svoju dušu povremeno snimim i autorske pjesme, ali nisam neko ko po svaku cijenu želi uspjeh. Na mom repertoaru su pjesme zabavne i narodne muzike, koju, iskreno, preferiram. Najčešće pjevam hitove Halida Bešlića, Šabana Šaulića, Željka Samardžića, Ace Pejovića. Naravno, ispunjavam sve muzičke želje koje publika traži. U Hrvatskoj su ljudi uvijek voljeli dobre narodne pjesme, a to potvrđuju i veliki koncerti koje u posljednje vrijeme u zagrebačkoj Areni održavaju Miroslav Ilić, Mile Kitić, Aco Pejović – kaže na kraju Majdančić.