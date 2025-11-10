Aleksandra Prijović pjeva u Zagrebu: Fanovi "srušili" sistem za prodaju ulaznica

Srbijanska pjevačica Aleksandra Prijović 31. decembra će s početkom u 14 sati nastupiti u Paviljonu 5 Zagrebačkog velesajma, a njeni fanovi su "srušili" sistem za prodaju ulaznica upad.hr.

- Prije nekoliko godina imala sam prvi dnevni party i tada mi je bilo toliko dobro. To je potpuno drugačiji doživljaj. Bila sam presretna kad smo dogovorili i takav koncert u Zagrebu, to mi je zaista veliko zadovoljstvo. Sigurna sam da će biti sjajno - poručila je Aleksandra putem Extra FM-a.

Dalje je navela da priprema novi album i da je radila u studiju i dok je bila trudna.

- Već dugo ništa novo nije izašlo, a dogodine će biti tri godine od posljednjeg albuma, vrijeme je. Razmišljam i o novoj turneji, ali polako, nigdje ne žurim. Najvažnije mi je završiti album i snimiti spotove - ispričala je.

Uz hitove poput "Za nas kasno je", "Separe", "Ko si ti", "Psiho" i broje druge, Prijović je postala rekorderka Arene Zagreb, u kojoj je održala šest rasprodanih koncerata, a nema sumnje da će i nadolazeći zagrebački koncert obilježiti ovu godinu.