31. DECEMBRA

Aleksandra Prijović pjeva u Zagrebu: Fanovi "srušili" sistem za prodaju ulaznica

Najvažnije mi je završiti album i snimiti spotove, ispričala je

A. O.

10.11.2025

Srbijanska pjevačica Aleksandra Prijović 31. decembra će s početkom u 14 sati nastupiti u Paviljonu 5 Zagrebačkog velesajma, a njeni fanovi su "srušili" sistem za prodaju ulaznica upad.hr.

- Prije nekoliko godina imala sam prvi dnevni party i tada mi je bilo toliko dobro. To je potpuno drugačiji doživljaj. Bila sam presretna kad smo dogovorili i takav koncert u Zagrebu, to mi je zaista veliko zadovoljstvo. Sigurna sam da će biti sjajno - poručila je Aleksandra putem Extra FM-a.

Dalje je navela da priprema novi album i da je radila u studiju i dok je bila trudna.

- Već dugo ništa novo nije izašlo, a dogodine će biti tri godine od posljednjeg albuma, vrijeme je. Razmišljam i o novoj turneji, ali polako, nigdje ne žurim. Najvažnije mi je završiti album i snimiti spotove - ispričala je.

Uz hitove poput "Za nas kasno je", "Separe", "Ko si ti", "Psiho" i broje druge, Prijović je postala rekorderka Arene Zagreb, u kojoj je održala šest rasprodanih koncerata, a nema sumnje da će i nadolazeći zagrebački koncert obilježiti ovu godinu.

Aleksandrin veliki povratak uslijedio je nakon rekordno rasprodane turneje "Od istoka do zapada", tokom koje je 2023. i 2024. godine održala čak 20 koncerta u Hrvatskoj, a ukupno više od 60 širom regije i svijeta. U Zetri u Sarajevu je nastupala četiri puta.

- Zajedno smo napravili lijepe i velike stvari, nikada ovo neću zaboraviti. Publika me voli koliko i ja volim njih. Kad trebam izaći na pozornicu, mislim da svi ljudi oko mene osjete moju želju i uzbuđenje da publici vratim koliko god mogu - rekla je ranije.

