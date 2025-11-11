Udruženja estradnih umjetnika Crne Gore razočarano: Na programu koji se predstavlja kao “ponos Podgorice“ našlo se svega jedno domaće ime

Podgorički pazar na Trgu nezavisnosti počinje 19. decembra i trajaće do 8. januara.

Nakon što je juče predstavljen praznični muzički program, Udruženja estradnih umjetnika i izvođača Crne Gore je u saopštenju za javnost izrazilo svoje nezadovoljstvo i ogorčenje.

Kako tvrde, sa spiska izvođača za novogodišnji pazar gotovo u potpunosti su isključeni crnogorski muzičari.

Njihovo saopštenje prenosimo u cjelosti:

“Saopštenje za javnost Udruženja estradnih umjetnika i izvođača Crne Gore

Udruženje estradnih umjetnika i izvođača Crne Gore sa ogorčenjem i razočaranjem reaguje na odluku Turističke organizacije Podgorice koja je pod okriljem Glavnog grada, kojom su sa spiska izvođača za novogodišnji pazar gotovo u potpunosti isključeni crnogorski muzičari. Na programu koji se predstavlja kao „ponos Podgorice“ našlo se svega jedno domaće ime, dok je ostatak spiska rezervisan za izvođače iz regiona.

Ovakav potez smatramo ponižavajućim prema domaćoj muzičkoj sceni i pokazateljem potpunog nerazumijevanja uloge i značaja crnogorskih umjetnika u kreiranju kulturnog identiteta našeg grada i države. Turistička organizacija, koja bi trebalo da promoviše lokalne vrijednosti i domaće stvaraoce, očigledno je odlučila da novcem građana finansira muzičare iz drugih zemalja, dok crnogorskim umjetnicima poručuje da u sopstvenom gradu – nisu poželjni.

Podsjećamo da je prije dvije godine, kada su na novogodišnjem pazaru nastupali crnogorski izvođači, Trg bio prepun, atmosfera nezaboravna, a građani prezadovoljni. Domaća muzika ima publiku, emociju i kvalitet – ali izgleda da to prepoznaju svi osim onih koji bi po prirodi svog posla to morali prvi da znaju.