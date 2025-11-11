Veliki interes za spektakl "Indexi i prijatelji" u Sarajevu: Na sceni čak 30 zvijezda

Veliki interes vlada za tradicionalni koncert "Indexi i prijatelji", koji se održava u čast kultne bh. grupe, čijim notama i stihovima je pisana muzička historija ovih prostora.

Ove godine koncert će biti upriličen 1. decembra u Bosanskom kulturnom centru (BKC) u Sarajevu.

Simbol zajedništva

Ovaj koncertni spektakl okupit će članove legendarnih "Indexa" Fadila Redžića, Nenu Jurina, Pecu Peteja, Ranka Rihtmana, Sinana Alimanovića, kao i muzičare Ivana Kukića te Murisa Varajića, a uz njih će nastupiti velike zvijezde iz cijelog regiona - Vlatko Stefanovski, Goran Karan, Vlado Kalember, Zoran Predin, Saša Lošić Loša, Branko Đurić-Đuro, Seid Memić Vajta, Muhamed Fazlagić-Fazla, Saša Dragaš i Giuliano, Aida Mušanović - Arsić, Željka Katavić-Pilj, Amel Ćurić, Dado Topić, Dejan Cukić, Nermin Puškar i drugi.

Na sceni će biti više od 30 vrhunskih izvođača, koji će izvoditi bezvremenske hitove "Bacila je sve niz rijeku", "Sanjam", "Balada", "Da sam ja netko", "Sve ove godine", "Plima", "Jutro će promijeniti sve", "Modra rijeka"...

Producent i idejni tvorac "Indexa i prijatelja" Tomislav Kašljević, koji već skoro dvije decenije okuplja izvođače koji svojim interpretacijama oživljavaju duh i bezvremenske pjesme “Indexa”, ističe da je ovaj projekt na neki način, osim što je hommage legendarnoj grupi, postao i simbol zajedništva i umjetničkog dijaloga, spajajući prošlost i sadašnjost.

Neponovljiv muzički događaj

- Uz zaista vrhunske izvođače, priprema se posebna scenografija u BKC-u i sve ono što je potrebno za neponovljiv muzički događaj - ističe Kašljević.

Karte za koncert u Sarajevu u BKC-u 1. decembra su dostupne na blagajni BKC-a, na platou Skenderija i putem sistema @entrio.ba.

Nakon glavnog grada Bosne i Hercegovine, turneja "Indexi i prijatelji" nastavlja se 2. decembra u Zagrebu u prestižnoj dvorani "Vatroslav Lisinski" te 3. decembra u Beogradu u Sava Centru.