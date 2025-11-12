Šejla Zonić i Princ u MTS dvorani: Koncert koji spaja duh Balkana

Ljubitelji dobre muzike i balkanskog melosa imat će priliku da 16. decembra uživaju u nezaboravnom koncertu pod nazivom „Duša Balkana“, koji će se održati u beogradskoj MTS dvorani.

Publiku očekuje jedinstveno muzičko putovanje kroz cijeli region, a tome će doprinijeti Šejla Zonić i Stefan Zdravković, poznatiji kao Princ od Vranja.

Organizatori poručuju da je cilj koncerta da se kroz muziku povežu narodi, da se prisjetimo starih hitova, ali i da u prazničnoj atmosferi osjetimo ono što nas sve spaja – emociju i toplinu koju donosi balkanska pjesma.

- Pozivamo sve da zajedno širimo ljubav u ovoj predivnoj zimskoj noći i prazničnoj euforiji - navela je Šejla na svojim društvenim mrežama.