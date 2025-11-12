Boris Novković objavio “Ni korak dva”, prepoznatljiv zvuk osvaja na prvu

Boris Novković predstavlja četvrti videospot i singl “Ni korak dva” s aktuelnog studijskog albuma “Zbog nas” nakon više nego uspješnih singlova “Nesanica”, “Kad on te ostavi” i “Ko te ljubi ove noći”.

- To je jedna od pjesama na koju sam izuzetno ponosan, na kojoj počiva esencija mog muzičkog rukopisa koji je uvijek bio pod snažnim uticajem moje muzičke biblije Beatlesa. U harmonijskim sklopovima ove pjesme osjeti se dah Beatles albuma poput: Abbey Road i Let it Be snažnih harmonijskih obrta i melodičnosti. Uz tekst Sonje Buljan, koja je dočarala imaginarnu ljubavnu priču, savršeno je spojena esencija muzike s tekstom - rekao je Boris.

Kao i u prethodnim singlovima, i ovdje se nastavlja uspješna saradnja s autorskim dvojcem Mirom i Sonjom Buljan. Za muziku je zaslužan sam Boris, dok Miro potpisuje produkciju i aranžman, a Sonja donosi prepoznatljivu liričnost i emotivnu dubinu.

- A kad smo već kod sounda i snimanja, moram priznati da se moj saradnik u aramžmanu i produkciji Miro Buljan jako potrudio uhvatiti onaj topli zvuk, znate, onaj analogni. Zato smo se i u studiju igrali s raznim vintage efektima i gitarama. Mislim da su baš ti sitni tehnički detalji dali pjesmi dušu, ali je u isto vrijeme i učinili zrelijom i bliskom mojim uzorima - naveo je Boris.