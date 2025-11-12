Boris Novković objavio “Ni korak dva”, prepoznatljiv zvuk osvaja na prvu

Kao i u prethodnim singlovima, i ovdje se nastavlja uspješna saradnja s autorskim dvojcem Mirom i Sonjom Buljan

Scena iz spota. Matea Smolčić Senčar

E. A.

12.11.2025

Boris Novković predstavlja četvrti videospot i singl “Ni korak dva” s aktuelnog studijskog albuma “Zbog nas” nakon više nego uspješnih singlova “Nesanica”, “Kad on te ostavi” i “Ko te ljubi ove noći”.

- To je jedna od pjesama na koju sam izuzetno ponosan, na kojoj počiva esencija mog muzičkog rukopisa koji je uvijek bio pod snažnim uticajem moje muzičke biblije Beatlesa. U harmonijskim sklopovima ove pjesme osjeti se dah Beatles albuma poput: Abbey Road i Let it Be snažnih harmonijskih obrta i melodičnosti. Uz tekst Sonje Buljan, koja je dočarala imaginarnu ljubavnu priču, savršeno je spojena esencija muzike s tekstom -  rekao je Boris.

Kao i u prethodnim singlovima, i ovdje se nastavlja uspješna saradnja s autorskim dvojcem Mirom i Sonjom Buljan. Za muziku je zaslužan sam Boris, dok Miro potpisuje produkciju i aranžman, a Sonja donosi prepoznatljivu liričnost i emotivnu dubinu.

- A kad smo već kod sounda i snimanja, moram priznati da se moj saradnik u aramžmanu i produkciji Miro Buljan jako potrudio uhvatiti onaj topli zvuk, znate, onaj analogni. Zato smo se i u studiju igrali s raznim vintage efektima i gitarama. Mislim da su baš ti sitni tehnički detalji dali pjesmi dušu, ali je u isto vrijeme i učinili zrelijom i bliskom mojim uzorima - naveo je Boris.

Vizuelni identitet pjesme dočaran je u novom spotu, koji potpisuje reditelj Raul Brzić. Ovoga puta odlučili su napustiti filmski studio i snimanje preseliti u eksterijer, tačnije na prekrasni zagrebački Gornji grad, čiji je ambijent dao dodatnu toplinu i fluidnost u vizualizaciji muzike i teksta. Spot je dodatno uljepšala Borisova dugogodišnja prijateljica Dragana Gaga Bugarčić.

- Raul je majstorski obavio svoj rediteljski zadatak. Uživajte u pjesmi i spotu, nadam se da će vam se svidjeti i pišite vaše utiske i komentare - zaključio je Boris.

S pjesmom Ni korak dva, Boris Novković ponovo donosi prepoznatljivu iskrenost i emociju koja ga prati od samih početaka karijere 1986. godine.

# BORIS NOVKOVIĆ
