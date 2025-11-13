Globalna senzacija pod opsadom: Djevojke primile hiljade prijetnji smrću nakon meteorskog uspjeha

Globalna ženska grupa Katseye, koju su mnogi doživjeli kao novu Spice Girls senzaciju, otkrila je da je od debija prošle godine primila na hiljade onlajn pijetnji smrću – čak i na račun članica njihovih porodica.

U intervjuu za BBC News, članice su priznale da ih je količina mržnje šokirala.

- Pokušavam da kažem sebi da to nije važno, ali kada ti hiljadu ljudi pošalje prijetnju smrću – to te pogodi - rekla je pjevačica Lara, američka umjetnica indijskog porekla.

Lara je, osim prijetnji, bila i meta rasističkih komentara i lažno prijavljena imigracionim službama.

- Shvatila sam da nisam publika za tuđa mišljenja - dodala je, otkrivši da je izbrisala profil na mreži Iks (bivši Tviter).

Njene koleginice ističu da su i seksistički komentari postali svakodnevica.

- Ljudi nas rangiraju po izgledu, glasu i plesu – kao da smo neki algoritam, a ne ljudi - rekla je pjevačica Manon Banerman.

Uprkos svemu, Katseye grupa bilježi nevjerovatan uspjeh.

Njihov drugi EP “Beautiful Chaos” zauzeo je drugo mjesto na američkim top listama, a singl “Gnarly” postao je viralan hit sa više od pola milijarde strimova.

Nedavno su osvojile nagradu za najbolji nastup na MTV Awards, a sada su i nominovane za Gremi u kategoriji “najbolji novi izvođač”, što ih čini tek trećom ženskom grupom u istoriji koja je postigla taj uspjeh.

Katseye čini šest djevojaka porijeklom iz različitih dijelova svijeta: Daniela Avanzini (Venecuela/Kuba/SAD), Lara Rađ (Indija/Šri Lanka/SAD), Manon Banerman (Gana/Italija), Megan Skijendijel (Kina/Singapur/SAD), Sofija Laforteza (Filipini) i Junče Đung (Južna Koreja).

Grupa je nastala kroz rijaliti šou “The Debut: Dream Academy” – zajednički projekat Hybe Entertainmenta (iza BTS-a i Le Sserafim) i američkog Geffen Recordsa, izdavača Olivije Rodrigo i Guns N’ Rosesa.

Uprkos prijetnjama i negativnim komentarima, djevojke poručuju da neće odustati.

- Naša koža, naša kultura – to je naša moć. Koristite je i budite ponosni - poručila je Lara Rađ mladim umjetnicama širom svijeta.