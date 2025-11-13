Jala Brat snima duet sa Sašom iz kluba "Zmajevo srce": Reper oduševio ovim potezom

Dirljiva priča iz Tuzle ponovo je dirnula cijeli region. Saša Šunjka, mladi konobar iz Kluba “Zmajevo srce” i osoba s Down sindromom, svojim je videom izazvao talas emocija i oduševljenja – pozvao je poznatog repera Jalu Brata da zajedno snime pjesmu.

I dogodilo se ono što je malo ko očekivao – Jala Brat je pristao!

U kratkom videu koji je Saša objavio, otpjevao je nekoliko stihova i iskreno zamolio repera za saradnju. Njegov osmijeh i poruka brzo su osvojili društvene mreže, a video je stigao i do samog Jale, koji nije mogao ostati ravnodušan.

Nedugo zatim, potvrđeno je da će njih dvojica zaista snimiti duet.

Pjesma će nositi naziv „Sale brate“, a govori o Sašinom životu, njegovom radu u Zmajevom srcu i svakodnevnoj borbi da svaki dan proživi s osmijehom, ponosom i vjerom u sebe.

Autor teksta je Omer Isović, osnivač Kluba “Zmajevo srce” i dugogodišnji prijatelj Saše Šunjke, koji godinama predano radi na podršci mladima s invaliditetom i njihovom uključivanju u zajednicu.