Sajsi MC za "Dnevni avaz" o muzičkim novitetima: Ne pristajem na kompromise i karijeru gradim sama

Reperka Sajsi MC, pravog imena Ivana Rašić, već godinama važi za jednu od najoriginalnijih i najautentičnijih figura na regionalnoj muzičkoj sceni. Oštroumna, britka i beskompromisna, svojim tekstovima ruši tabue i progovara o društvenim temama koje mnogi izbjegavaju.
U razgovoru za „Dnevni avaz“, Sajsi je otvoreno govorila o svom novom izdanju, stvaralaštvu i dvjema stranama svoje ličnosti – onoj mirnoj, Ivani, i onoj eksplozivnoj, Sajsi.
Posebno izdanje
Nakon uspješnog albuma „Mater“, reperka je odlučila da publici podari i njegov drugi dio.
- Drugi dio albuma „Mater“ obuhvata sve one pjesme koje se nisu našle na digitalnim platformama, a publika ih je dugo tražila. Tako sam izabrala taj drugi dio i objedinila sve. Tekstovi su skoro isti, ali su aranžmani novi, i ljudima se to dopalo. Publika je nova, pa im to djeluje kao nove pjesme – objašnjava Sajsi.
Njeno stvaralaštvo uvijek je bilo usmjereno prema publici, ali i prema ličnom izrazu, prema onome što je autentično i iskreno. Kada govori o svojim pjesmama, priznaje da ih sve voli jednako, ali da svaki autor ima neke svoje tihe favorite.
- Sve pjesme gledam da volim podjednako, ali svaki autor ima neke svoje favorite. Ne bih izdvajala neku, ali uvijek postoje te pjesme koje nisu postale hitovi, a meni su posebno drage i važne – kaže reperka.
U vremenu kada muzička industrija diktira trendove, ona bira da se vodi emocijom i umjetničkim osjećajem, a ne brojkama i komercijalnim rezultatima.
Dosljedna sebi
Na pitanje koliko je teško ostati dosljedan sebi i voditi karijeru bez pritiska i kompromisa, Sajsi odgovara da joj je lako slijediti svoj put.
- Slijediti ovaj put meni nije teško, jer nekako to je moj put. Radim onako kako mislim i želim da budem nezavisna. Bilo bi mi teže da moram da pravim kompromise ili da mi neko drugi gradi karijeru – ispričala je Sajsi.
Ta nezavisnost nije samo profesionalni izbor, već i životna filozofija – način na koji Sajsi čuva svoj identitet i slobodu izraza u svijetu u kojem se to često gubi.
U razgovoru otkriva i koja je razliku između Sajsi na pisti, ali i Ivane u privatnom životu.
- Sajsi kada siđe sa bine pretvara se u Ivanu i obrnuto. To su moje dvije strane. Ivana je mirnija, a Sajsi je divlja – objašnjava reperka.
Upravo ta dualnost čini njen scenski identitet jedinstvenim – spoj intime i bunta, nježnosti i snage, introspekcije i ekspresije.
Prije svega majka
Sajsi MC je nedavno postala i majka, te na svijet donijela djevojčicu imena Nataša, a tada je napravila i medijsku pauzu. Sada se vratila na scenu s novim projektima koje je publika s oduševljenjem dočekala.