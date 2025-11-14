Bajaga glavna tema na društvenim mrežama: "Brate, trepni ako si otet, a nadam se da jesi"

Legendarni pop rok muzičar Momčilo Bajagić Bajaga s jedne, i reper David Ljubenović, poznatiji kao Devito kome je maska zaštitni znak, sa druge strane, zajedno su napisali i snimili pjesmu “Astronaut”.

Bajaga i Devito iznenadili su publiku ovim spojem, a animirani spot sa astronautima, vanzemaljcima i avionom niko nije očekivao.

Bajaga do sada ima više saradnji, ali su to uglavnom bili izvođači njegove generacije i sličnog žanra, pogotovo zbog toga što je u višedecenijskoj karijeri ostao vjeran svom stilu, pa niko nije očekivao ovakve muzičke “eksperimente“.

S druge strane Devito ima nekoliko dueta, ali takođe sa izvođačima svog žanra, te nikome nije jasno kako je izbor pao na Bajagu.

Komentari o njihovoj saradnji su podijeljeni, ali ono u čemu su definitivno uspjeli jeste da sve iznenade.

“Ja i dalje mislim da ono nije pravi Bajaga, nego neki AI Bajaga”.

“Devito i Bajaga snimili pjesmu ja to ne smijem da pustim“.

“Bajaga i Devito imaju duet. E sad sam sve čula i vidjela, pa mislim stvarno“.

“Novi Bajaga x Devito benger ne moramo da se lažemo“.