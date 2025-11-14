Bh. reper Pireli objavio navijačku pjesmu "Svjetski prvak", posvetio je reprezentativcima BiH

Bosanskohercegovački reper Pireli (Damir Delić), koji živi i radi u Beču, redovno s tribina prati bh. reprezentativne selekcije. Pred najvažnije utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, u kojima će se "Zmajevi" suočiti s Rumunijom i Austrijom, objavio je navijačku pjesmu pod nazivom "Svjetski prvak".
Tekst za ovu pjesmu radio je Pireli, dok je za muziku bio zadužen Doni Balkan. Spot je djelo kreativne ekipe "Vienna Outlawz", koja je ranije sarađivala i s dvojicom najvećih bh. repera Jalom Bratom i Bubom Corelijem.
-- Ale, ale, cijeli život Bosni sam poklanjao,
Ale, o ale, da je svjetski prvak ja sam sanjao,
i da se ponovo rodim, ja bi opet isto radio,
Ale, o ale, da je svjetski prvak ja bih sanjao - refren je njegove navijačke pjesme "Svjetski prvak".
Pireli je pjesmu "Svjetski prvak" posvetio svim reprezentacijama Bosne i Hercegovine i svima koji ovu zemlju nose u srcu.
- Ovo je moj mali poklon svim Bosancima i Hercegovcima i našim Ljiljanima pred odlučujuće utakmice za plasman na SP. Pjesma je za sve one koji daju svoje zadnje pare i slobodno vrijeme, za svu braću i sestre koji dišu za našu reprezentaciju i BiH. “Svjetski prvak” nije samo pjesma, već poruka jedinstva i vjere da srce može biti veće od bilo koje medalje. Cijelu mladost i dobar dio života proveo sam bodreći naše sportiste širom svijeta, a posebno naše nogometaše. Jedan sam od osnivača navijačke grupe "Belaj Boys" 2001. godine. Zmajeve sam bodrio na skoro 60 utakmica, od Sarajeva, Zenice, Beograda, Lisabona... Nikad nisam štedio grlo i dlanove. Refren za pjesmu "Svjetski prvak" nastao je prije 15 godina, a ostatak pjesme nakon što je Sergej Barbarez preuzeo našu repku. Sada smo to kompletirali i prigodnim spotom i objavili - kaže Pireli.
Blizak je prijatelj s Rafom Camorom (Raphael Ragucci), jednim od najpopularnijih repera u Evropi, i on je imao dosta utjecaja na njegov muzički put.
- Muzikom sam se počeo baviti u rodnoj Tuzli. Sarađivao sam svojevremeno i sa Frenkijem i Edom Maajkom, a prekretnica u karijeri je upoznavanje sa Rafom Camorom. On je jedan od najboljih repera u Evropi i čast mi je imati ga za prijatelja. Prije šest godina sam sa Emirezom snimio i pjesmu "Džeko" i nadam se da će naš Dijamant zasjati u utakmicama protiv Rumunije i Austrije i sve nas obradovati golovima narednih dana. Kada je muzika u pitanju, moram istaći saradnju sa Jalom Bratom i Bubom Corellijem i veliku podršku koju mi posljednjih godina pružaju Imperija i EMDC - kaže Pireli koji se posebno raduje utakmici u Beču narednog utorka.