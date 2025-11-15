Dodijeljene Latin Grammy Awards: Bed Bani nagrađen za album godine

Portorikanska zvijezda Bed Bani osvojio je nagradu Latino Gremi za album godine za “Debí Tirar Mas Fotos”.

Nakon što se zahvalio porodici i svima koji su radili na albumu, govor je završio riječima: “Portoriko, volim vas, hvala vam”, prenosi AP.

Umjеtniк čije je pravo ime Bеnitо Antоniо Mаrtínеz Оkаsio osvojio је i prvu nagradu za album iz oblasti urbane muzike.

Na polovini ceremonije dodjele nagrada ponovo se našao na sceni da bi primio nagradu za pjesmu iz urbane muzike – “DTmF”.

- Nikada ne vježbam svoje govore - rekao je na španskom.

A zatim se pojavio i treći put da izvede pjesmu “Veltita” sa bendom Čuvi. On nije bio jedini koji je imao razloga za slavlje: nagrada za pjesmu godine pripala je Karol Dži, Andresu Haelu Koreji Riosu i Edgaru Bareri za “Si Antes Te Hubiera Konosido”.

26. godišnja dodjela Latino Gremija održana u Las Vegsu bila je i energična i raznovrsna.

Rafael, ličnost godine 2025, izveo je emotivnu interpretaciju “Que Sabe Nadie” i “Mi Gran Noche”, pozivajući publiku da pjeva zajedno sa njim.

Ceremonija je otvorena Santaninim hitom iz 1970. “Oye Como Va”, kome je odata pošta ove godine.

Nagrada za najboljeg novog izvođača pripala je Palomi Morfi, a nagrada za tradicionalni tropski album otišla je Gloriji Estefan za “Raises”.