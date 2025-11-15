Emina Jahović u fokusu Balkana: Tri koncerta u Beogradu, a evo kada stiže u Sarajevo

Koncertni povratak Emine Jahović u Sava Centar prerasta u pravi regionalni fenomen. Interesovanje sve je sve veće nakon održanog prvog koncerta. Drugi koncert Emina je zakazala za 18. novambar a dostupno je još svega oko 200 ulaznica.

Publika je bukvalno „zapalila“ prodaju, potvrđujući da je Eminin povratak na scenu jedan od najuzbudljivijih muzičkih momenata ove godine. Zbog nezapamćene potražnje, otvoren je i treći koncert, a tempo kojim se prodaju ulaznice jasno pokazuje da interesovanje i dalje raste iz minuta u minut.

Veliko interesovanje vlada i za Eminin koncert u Sarajevu koji će održati 26.decembra u Domu mladih za koji je takodjer karata sve manje. Karte za koncert u Sarajevu dostupne su online putem sistema ulaznica.org i na platou Skenderije