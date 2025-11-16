Lepa Brena otkrila ko stoji iza njenih poslovnih poduhvata: Ovo ime niko nije očekivao

Lepa Brena i Boba Živojinović sinoć su u Beogradu okupili brojne kolege, prijatelje i pripadnike medija na modnoj reviji na kojoj su promovisali svoj novi biznis.

Veliku pažnju izazvao je dolazak Viktora koji, iako se ne eksponira mnogo u javnosti, ima veliku ulogu u karijeri svoje majke Lepe Brene.

Ona je sada otkrila kako je Viktor prvi kome je mogla da stavi svoju karijeru „u ruke“ nakon traumatičnog gubitka prijatelja i saradnika prije više od trideset godina.

– Viktor je glavni i odgovorni producent za sve projekte oko Lepe Brene. Dogovorili smo se da to više nije odnos majka i sin, i posljednje dvije godine sve što ste vidjeli i što ćete vidjeti ubuduće je uglavnom njegova obaveza i odgovornost, a ja napokon uživam sa nekim u koga imam puno povjerenja – kaže Brena koja se osvrnula i na tragičan gubitak najbližeg saradnika:

“Veoma je teško i komplikovano, ja sam 1993. godine izgubila pokojnog Raku Đokića, čovjeka koji je bio najposvećeniji mojoj karijeri. To je bila jedna velika životna trauma jer sam do tada bila zvijezda, a nakon toga sam morala da preuzmem i ulogu producenta i svega ostalog. Članovi „Slatkog greha“ se osipaju jedan po jedan. Bio mi je nevjerovatan šok da ćemo njega izgubiti tako brzo. Kada imate dijete svoje koje ste naučili, obučili, kada mu date u ruke karijeru koja traje 43 godine, svesni ste da ste to dali nekome u koga imate povjerenja i samo neka potraje ovako”, navodi ona, prenosi Grand.