Dejvid Koverdejl zaplakao nakon što se povukao sa scene: Ne bih mogao bez vaše podrške

Rok legenda i dugogodišnji frontmen Whitesnakea Dejvid Koverdejl uputio je kratko pismo zahvalnosti milionima fanova širom svijeta koji su mu poželjeli mirnu penziju. Podsjetimo, on je prije dva dana objavio da se povlači. Ovaj 74-godišnji pjevač saopštio je da je došlo vrijeme da okonča pola vijeka dugu rokersku karijeru. Njegova objava je pokrenula lavinu. I nije bilo lako Dejvidu da čita sve poruke podrške. Oglasio se na zvaničnoj Instagram stranici.



- Prvo – 1.000 puta hvala za vašu nevjerovatno velikodušnu podršku i dirljive riječi… Izazvalo je to suze. Zaista je teško izraziti koliko sam zaista uživao u našem zajedničkom putovanju… Ne bih mogao bez vaše podrške - napisao je roker. Whitesnake je nastao u Velikoj Britaniji krajem sedamdesetih. Koverdejl je bio glavni vokal od 1978. godine, uz nekoliko kratkih pauza.