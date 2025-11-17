Marko Bošnjak nakon ubistva u Mostaru: "Dosta mi je mirnih protesta, spalite sve do temelja"

Nakon još jednog slučaja femicida u Bosni i Hercegovini, pjevač Marko Bošnjak oglasio se na društvenim mrežama poručivši: "Dosta mi je mirnih protesta, spalite sve do temelja". Bošnjak je podijelio vijest o ubistvu Aldine Jahić u Mostaru uz komentar: "Molim vas da ne ostanemo šokirani i ljuti samo tri dana putem Instagram storyja. Vrijeme je da se organizuju stvarni masovni protesti, a razloga nažalost ne manjka – za sve žrtve femicida, za situaciju u domu za nezbrinutu djecu, za Jablanicu, za opće stanje u državi".

- Postoji toliko razloga da se građani Bosne i Hercegovine ujedine i pokažu svoj opravdani bijes na ulicama, ali kao da smo složni samo kada ode neki pjevač (uz dužno poštovanje Halidu). Moja divna BiH zaslužuje bolju stvarnost. Srce boli gledati kako ova država tone i kako je sve teže vjerovati u bolju budućnost za sve narode koji u njoj žive. Zato vas molim da ne čekate da neko drugi nešto promijeni. Iskažite nezadovoljstvo, borite se za sebe i za svoju budućnost - naveo je Bošnjak. Uz to, dodao je i snažnu poruku: "I meni je više dosta mirnih protesta i šetnji za pravdu. Spalite sve do temelja. Treba nam revolucija, a ne mirna šetnja".

