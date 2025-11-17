Vlado Kalember: "Svaki put kad bih došao, dan sam provodio s Davorinom Popovićem"

Muzički događaj "Indexi i prijatelji", koji se u čast legendarne bh. grupe održava 1. decembra u Bosanskom kulturnom centru (BKC) u Sarajevu, izazvao je veliki interes publike i okuplja brojne zvijezde iz cijelog regiona.

"Indexi" su jedan od najutjecajnijih bendova na ovim prostorima, a njihove kultne pjesme i danas kod publike bude najdublje i najljepše emocije. Neke od numera koje će muzičke zvijezde iz regije izvoditi 1. decembra u BKC-u su: "Da sam ja netko", "Plima", "Sve ove godine", "Sanjam", "Bacila je sve niz rijeku", "Predaj se srce", "Jedan čovjek i jedna žena", "Ti si mi bila u svemu naj, naj, naj".

Među učesnicima je i neuništivi Vlado Kalember, koji u srcu nosi najljepše uspomene na Davorina Popovića i "Indexe".

"Zaista mi je izuzetno drago zbog koncerta 'Indexi i prijatelji' i to nije floskula. Nosim najljepše uspomene na Davorina Popovića. Njega su svi morali voljeti... Bio je poseban", rekao je Kalember.

S osmijehom se prisjetio njihovih druženja u Sarajevu:

"Kad god bih došao, barem dan bismo proveli obilazeći kafiće po Sarajevu. Uživao sam u druženju s njim. To je nezaboravno", dodao je emotivno Kalember.

Na spektaklu "Indexi i prijatelji" nastupit će snažna muzička ekipa, uključujući Dadu Topića, Vlatka Stefanovskog, Dejana Cukića, Sašu Lošića Lošu, Branka Đurića Đura, Gorana Karana, Seida Memića Vajtu, Zorana Predina, Nermina Puškara, Muhameda Fazlagića Fazlu, Sašu Dragaša, Giuliana, Aidu Mušanović Arsić, Amela Ćurića, Željku Katavić Pilj i druge.

U pratnji će biti i muzički velemajstori – članovi "Indexa" Fadil Redžić, Neno Jurin, Peco Petej, Ranko Rihtman, Sinan Alimanović te gitaristi Muris Varajić i Ivan Kukić.

Veliko interesovanje publike vlada za koncert 1. decembra u rodnom gradu "Indexa", a karte su dostupne na blagajni BKC-a, na platou Skenderija i putem sistema entrio.ba.