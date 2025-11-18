Halid Bešlić u srcu: Nina Badrić izvela njegov legendarni hit

Nina Badrić priprema novi koncert u zagrebačkoj dvorani "Vatroslav Lisinski", koji je najavljen za sutra, 19. novembra.
Kako bi publici približila šta može očekivati, pjevačica je na društvenim mrežama podijelila obradu hita "U meni jesen je" legendarnog Halida Bešlića.
Riječ je o videozapisu koji je nastao na jednom od njenih ranijih koncerata u ovoj dvorani. Posebno je važna pjesma jer je na neki način sada omaž pokojnom velikanu.
Podsjetimo, Halid Bešlić preminuo je 7. oktobra 2025. godine, a iza sebe ostavio veliki trag. Nina Badrić se tada od njega oprostila emotivnim riječima:
- Malo je pjevača koji su bili takve ljudske gromade kao što si ti. I svako ko te je upoznao, odmah si ga osvojio svojom ljudskošću i jednostavnošću. Bio si kao i svi oni koji su istinski najveći – najmanji. Ostat će velika praznina bez tebe jer dobri ljudi odlaze sa Zemlje, a ja svim srcem vjerujem da su na nekom puno boljem mjestu.