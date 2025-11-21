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NEZABORAVNA NOĆ U MAGLAJU

Aladin Pehić i Dragan Kojić Keba nastupili zajedno i napravili spektakl

Aladin je nakon nastupa podijelio svoje utiske i oduševljenje

Keba i Aladin. Instagram

M. Až.

21.11.2025

Prošlogodišnji finalista "Zvezda Granda", Aladin Pehić, nedavno je doživio nastup koji će, kako kaže, pamtiti cijelog života.

U Maglaju je, u jednom od najpoznatijih hotela u gradu, nastupio zajedno sa legendarnim Draganom Kojićem Kebom, stvarajući jedinstvenu atmosferu.

Aladin je nakon koncerta podijelio svoje utiske i oduševljenje:

- Sinoć u prepunom hotelu u Maglaju bila je nezaboravna noć. Nastupiti rame uz rame sa mojim dragim Draganom Kojićem Kebom bila je ogromna čast i zadovoljstvo! Atmosfera je bila na vrhunskom nivou, tražila se karta više, a energija publike je nešto što se pamti čitav život. Hvala svima koji su bili dio noći, podrška i prisustvo znači sve – napisao je Pehić.

Publika je sinoć uživala u spektaklu, a nastup dvojice izvođača potvrdio je zašto su i dalje jedni od najomiljenijih na regionalnoj muzičkoj sceni.

# DRAGAN KOJIĆ KEBA
# ALADIN PEHIĆ
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