Aladin Pehić i Dragan Kojić Keba nastupili zajedno i napravili spektakl

Prošlogodišnji finalista "Zvezda Granda", Aladin Pehić, nedavno je doživio nastup koji će, kako kaže, pamtiti cijelog života.
U Maglaju je, u jednom od najpoznatijih hotela u gradu, nastupio zajedno sa legendarnim Draganom Kojićem Kebom, stvarajući jedinstvenu atmosferu.
Aladin je nakon koncerta podijelio svoje utiske i oduševljenje:
- Sinoć u prepunom hotelu u Maglaju bila je nezaboravna noć. Nastupiti rame uz rame sa mojim dragim Draganom Kojićem Kebom bila je ogromna čast i zadovoljstvo! Atmosfera je bila na vrhunskom nivou, tražila se karta više, a energija publike je nešto što se pamti čitav život. Hvala svima koji su bili dio noći, podrška i prisustvo znači sve – napisao je Pehić.
Publika je sinoć uživala u spektaklu, a nastup dvojice izvođača potvrdio je zašto su i dalje jedni od najomiljenijih na regionalnoj muzičkoj sceni.