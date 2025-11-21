Aladin Pehić i Dragan Kojić Keba nastupili zajedno i napravili spektakl

U Maglaju je, u jednom od najpoznatijih hotela u gradu, nastupio zajedno sa legendarnim Draganom Kojićem Kebom, stvarajući jedinstvenu atmosferu.

Prošlogodišnji finalista "Zvezda Granda", Aladin Pehić, nedavno je doživio nastup koji će, kako kaže, pamtiti cijelog života.

Aladin je nakon koncerta podijelio svoje utiske i oduševljenje:

- Sinoć u prepunom hotelu u Maglaju bila je nezaboravna noć. Nastupiti rame uz rame sa mojim dragim Draganom Kojićem Kebom bila je ogromna čast i zadovoljstvo! Atmosfera je bila na vrhunskom nivou, tražila se karta više, a energija publike je nešto što se pamti čitav život. Hvala svima koji su bili dio noći, podrška i prisustvo znači sve – napisao je Pehić.

Publika je sinoć uživala u spektaklu, a nastup dvojice izvođača potvrdio je zašto su i dalje jedni od najomiljenijih na regionalnoj muzičkoj sceni.