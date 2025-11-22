Video / Nataša Bekvalac nije mogla da se obuzda: Zbog ove pjesme se emotivno slomila u toku emisije

Pjevačica Nataša Bekvalac jedna je od članica žirija u „IDJ Showu“ i važi za dio stručnog tima koji je blag, emotivan i iskren. U novoj emisiji nije uspjela zadržati suze nakon nastupa takmičarke koja je izvela njenu pjesmu “Izliječena”.

Kada je takmičarka Nađa Saković vidjela da Nataša plače, i njoj su počele da se slivaju suze niz lice.

Nataša se rasplakala jer je za pjesmu “Izliječena” posebno emotivno vezana. U spotu za ovu numeru pojavljuju se njene kćerke Hana i Katja. Izvođenje pjesme ju je toliko pogodilo da je jedva zaustavila suze, a kolege iz žirija su je tješile i grlile.