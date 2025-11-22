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IDJ SHOW

Video / Nataša Bekvalac nije mogla da se obuzda: Zbog ove pjesme se emotivno slomila u toku emisije

Kada je takmičarka Nađa Saković vidjela da Nataša plače, i njoj su počele da se slivaju suze niz lice

Nataša Bekvalac. IDJ Show

S. S.

22.11.2025

Pjevačica Nataša Bekvalac jedna je od članica žirija u „IDJ Showu“ i važi za dio stručnog tima koji je blag, emotivan i iskren. U novoj emisiji nije uspjela zadržati suze nakon nastupa takmičarke koja je izvela njenu pjesmu “Izliječena”.

Kada je takmičarka Nađa Saković vidjela da Nataša plače, i njoj su počele da se slivaju suze niz lice.

Nataša se rasplakala jer je za pjesmu “Izliječena” posebno emotivno vezana. U spotu za ovu numeru pojavljuju se njene kćerke Hana i Katja. Izvođenje pjesme ju je toliko pogodilo da je jedva zaustavila suze, a kolege iz žirija su je tješile i grlile.

– Nataša, jesi okej – upitao je Relja Popović.

– Hoćeš pauzu – dodala je Seka Aleksić.

– Ajmo jedan aplauz podrške za Natu – rekao je Relja, dok ju je Seka grlila.

Inače, Nataša Bekvalac je na posljednjem albumu “Mama” uključila i svoju porodicu: glas male Katje čuje se u jednoj od pjesama, a u spotu se pojavljuje i njena mama Mira Bekvalac. U spotu za pjesmu “Mama” majka cijelo vrijeme miluje Natašu dok plače.

Pjesmu “Izliječena”, zbog koje je Nataša zaplakala u studiju, za nju je napisala Marina Turaković, a riječ je o jednoj od posljednjih pjesama koje je autorica stvorila.

# NATAŠA BEKVALAC
# IDJ SHOW
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