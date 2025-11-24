Beč se sprema za Eurosong: Uskoro počinje prodaja ulaznica, a cijene već izazivaju pažnju

Prodaja ulaznica za Eurosong 2026. započinje 13. januara, dan nakon ždrijeba koji će odlučiti raspored zemalja po polufinalima, javlja Austrijska televizija ORF.
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Gledatelji će moći rezervirati mjesta za polufinale 12. i 14. maja te za veliko finale 16. maja
Beč se sprema za Eurosong. Društvena mreža "X"
Prodaja ulaznica za Eurosong 2026. započinje 13. januara, dan nakon ždrijeba koji će odlučiti raspored zemalja po polufinalima, javlja Austrijska televizija ORF.
Takmičenje će se održati u bečkoj dvorani Stadthalle, a u prodaji će biti ukupno 90.000 ulaznica. Gledatelji će moći rezervirati mjesta za polufinale 12. i 14. maja te za veliko finale 16. maja. Pravo na prijavu za kupovinu ulaznica imaju svi koji se registruju online do 18. decembra.
Cijene ulaznica kreću se između 15 i 360 eura, pri čemu najskuplje omogućavaju pristup prostoru ispred pozornice za vrijeme finalne večeri.
Podsjetimo, Austrija je dobila domaćinstvo Eurosonga nakon što je kontratenor JJ pobijedio na ovogodišnjem takmičenju održanom u Baselu, Švicarska.
Takmičenje za pjesmu Eurosonga promijenilo je i svoja pravila o glasanju i promociji nakon kontroverzi oko rezultata Izraela na ovogodišnjem takmičenju. Neke zemlje su izrazile zabrinutost nakon što je Izrael u maju osvojio prvo mjesto prema glasovima publike na takmičenju, završivši na drugom mjestu nakon što su uzeti u obzir glasovi žirija.
Fanovi će sada moći dati 10 glasova, umjesto 20, a glasovi žirija opet će se računati i u polufinalu.
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