Beč se sprema za Eurosong: Uskoro počinje prodaja ulaznica, a cijene već izazivaju pažnju

Prodaja ulaznica za Eurosong 2026. započinje 13. januara, dan nakon ždrijeba koji će odlučiti raspored zemalja po polufinalima, javlja Austrijska televizija ORF.

Takmičenje će se održati u bečkoj dvorani Stadthalle, a u prodaji će biti ukupno 90.000 ulaznica. Gledatelji će moći rezervirati mjesta za polufinale 12. i 14. maja te za veliko finale 16. maja. Pravo na prijavu za kupovinu ulaznica imaju svi koji se registruju online do 18. decembra.

Cijene ulaznica kreću se između 15 i 360 eura, pri čemu najskuplje omogućavaju pristup prostoru ispred pozornice za vrijeme finalne večeri.

Podsjetimo, Austrija je dobila domaćinstvo Eurosonga nakon što je kontratenor JJ pobijedio na ovogodišnjem takmičenju održanom u Baselu, Švicarska.

Takmičenje za pjesmu Eurosonga promijenilo je i svoja pravila o glasanju i promociji nakon kontroverzi oko rezultata Izraela na ovogodišnjem takmičenju. Neke zemlje su izrazile zabrinutost nakon što je Izrael u maju osvojio prvo mjesto prema glasovima publike na takmičenju, završivši na drugom mjestu nakon što su uzeti u obzir glasovi žirija.

Fanovi će sada moći dati 10 glasova, umjesto 20, a glasovi žirija opet će se računati i u polufinalu.