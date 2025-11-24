Rege superzvijezda Džimi Klif umro u 81. godini

Reggae legenda Jimmy Cliff, jamajčanski pjevač poznat po hitovima kao što su "I Can See Clearly Now" i "You Can Get It If You Really Want", preminuo je u 81. godini, potvrdila je u ponedjeljak njegova udovica Latifa.

- Sa dubokom tugom dijelim vijest da je moj suprug, Jimmy Cliff, preminuo zbog napadaja nakon kojeg je uslijedila upala pluća. Zahvalna sam njegovoj porodici, prijateljima, kolegama umjetnicima i saradnicima koji su s njim dijelili njegovo putovanje - napisala je njegova supruga na objavi, koju su potpisala i dvoje njegove djece, Lilty i Aken.

- Svim njegovim fanovima širom svijeta, znajte da je vaša podrška bila njegova snaga tokom cijele karijere. Zaista je cijenio svakog pojedinog fana zbog njegove ljubavi - navedeno je.

Rođen u okrugu Somerton u St. Jamesu na Jamajci 1944. godine, Cliff je počeo komponirati muziku dok je njegova zemlja sticala nezavisnost od Ujedinjenog Kraljevstva i dok su se pojavljivali rani zvuci reggaea - tada poznatog kao ska.

Slušao je muzičare poput Sama Cookea, Raya Charlesa, Fatsa Domina i Jimija Hendrixa, a kasnije je sarađivao s umjetnicima kao što su The Clash, Kool and the Gang, Sting i Annie Lennox. Tokom narednih decenija, pomogao je u popularizaciji reggae muzike širom svijeta i kratko vrijeme se smatrao rivalom Bobu Marleyju kao najistaknutijim umjetnikom ovog žanra.

Navodno je kantautor Bob Dylan opisao Cliffov hit iz 1969. "Vietnam" kao "najbolju protestnu pjesmu" koju je ikada čuo. Tri godine kasnije, Cliff je dostigao novi nivo slave kada je glumio u kriminalističkom filmu "The Harder They Come" iz 1972. godine kao mladi jamajčanski reggae pjevač koji sanja o slavi, ali se bori da se njegova muzika čuje.

- U to vrijeme, malo nas afričkih potomaka je uspjelo dobiti bilo kakvo priznanje. Bilo je lakše u muzici nego u filmovima. Ali kada počnete vidjeti svoje lice i ime na boku autobusa u Londonu, to je bilo kao: vau, šta se dešava? Reggae muzika se još uvijek smatrala novinom - rekao je za list The Guardian 2022. godine.