Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POSLIJE ŠEST GODINA

Željko Joksimović se vraća u Sarajevo spektakularnim koncertom u Zetri

Publiku očekuje koncert za pamćenje, večer muzike koja spaja generacije i budi uspomene na najljepše trenutke

Željko Joksimović se vraća u Sarajevo. Antonio Ahel/ATAImages /Pixsell

A. Pehlivan

26.11.2025

Željko Joksimović vraća se u Sarajevo poslije šest godina i to spektakularnim koncertom, koji će se održati 27. juna 2026. godine sarajevskoj dvorani Zetra. 

Danas je jedan od najvećih regionalnih umjetnika, a od početka muzičke karijere ima veliku armiju fanova upravo u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. 

To su potvrdili i koncerti u Zetri, Skenderiji, zatim dva koncerta na stadionu Koševo, što nakon Dine Merlina nijednom umjetniku nije pošlo za rukom. Posljednji put pred sarajevskom publikom nastupio je na dočeku Nove 2020. godine pred desecima hiljada posjetilaca. 

Uz prepoznatljiv glas, vrhunsku produkciju i niz bezvremenskih hitova, Joksimović će 27. juna 2026. godine povesti publiku na muzičko putovanje puno emocija, energije i vrhunskog užitka. 

Najava koncerta. Instagram

S obzirom na to da je Željko Joksimović vrhunski umjetnik i veliki perfekcionista, publiku očekuje koncert za pamćenje, večer muzike koja spaja generacije i budi uspomene na najljepše trenutke uz najveće hitove ove regionalne zvijezde, najavljuju organizatori.

# ZETRA
# ŽELJKO JOKSIMOVIĆ
# KONCERT
# SARAJEVO
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.