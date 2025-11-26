Željko Joksimović se vraća u Sarajevo spektakularnim koncertom u Zetri

Željko Joksimović vraća se u Sarajevo poslije šest godina i to spektakularnim koncertom, koji će se održati 27. juna 2026. godine sarajevskoj dvorani Zetra.

Danas je jedan od najvećih regionalnih umjetnika, a od početka muzičke karijere ima veliku armiju fanova upravo u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

To su potvrdili i koncerti u Zetri, Skenderiji, zatim dva koncerta na stadionu Koševo, što nakon Dine Merlina nijednom umjetniku nije pošlo za rukom. Posljednji put pred sarajevskom publikom nastupio je na dočeku Nove 2020. godine pred desecima hiljada posjetilaca.

Uz prepoznatljiv glas, vrhunsku produkciju i niz bezvremenskih hitova, Joksimović će 27. juna 2026. godine povesti publiku na muzičko putovanje puno emocija, energije i vrhunskog užitka.