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PREDAH U MAĐARSKOJ

Amar Gile s ljepšom polovinom odmara u Budimpešti

Popularni pjevač koristi priliku da napuni baterije i posveti se najvažnijim ljudima u svom životu

Amar Gile: Sa suprugom Minelom. Instagram

Eldar Ganibegović
Piše: Eldar Ganibegović

27.11.2025

Amar Gile iskoristio je kratku pauzu od nastupa kako bi se sklonio od svakodnevnih obaveza i provodio vrijeme u društvu svoje ljepše polovine. 

Popularni pjevač trenutno uživa u Budimpešti, jednom od najljepših evropskih gradova, poznatom po bogatoj historiji i prepoznatljivoj arhitekturi.

Gile i njegova partnerica obišli su neke od najatraktivnijih lokacija u mađarskoj prijestolnici, a posebno su ih oduševili čuveni Lančani most, Budimski dvorac i šetnje uz Dunav. 

Prema fotografijama i objavama koje dijele na društvenim mrežama, jasno je da par uživa u svakom trenutku zajedničkog odmora.

Gile s društvom. Instagram

Ovaj bijeg iz svakodnevnice pjevaču je dobrodošao pred nove radne izazove i nastupe koji ga očekuju. Budimpešta je, čini se, bila idealan izbor za opuštanje, a atmosfera grada dodatno je naglasila romantični ugođaj njihovog putovanja.

Dok se fanovi javljaju sa željama za lijep provod, Gile koristi priliku da napuni baterije i posveti se najvažnijim ljudima u svom životu, pokazujući da i pored uspješne karijere uvijek pronađe vrijeme za privatne trenutke.

# AMAR GILE JAŠARSPAHIĆ
# AMAR GILE
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