Amar Gile s ljepšom polovinom odmara u Budimpešti

Amar Gile iskoristio je kratku pauzu od nastupa kako bi se sklonio od svakodnevnih obaveza i provodio vrijeme u društvu svoje ljepše polovine.

Popularni pjevač trenutno uživa u Budimpešti, jednom od najljepših evropskih gradova, poznatom po bogatoj historiji i prepoznatljivoj arhitekturi.

Gile i njegova partnerica obišli su neke od najatraktivnijih lokacija u mađarskoj prijestolnici, a posebno su ih oduševili čuveni Lančani most, Budimski dvorac i šetnje uz Dunav.

Prema fotografijama i objavama koje dijele na društvenim mrežama, jasno je da par uživa u svakom trenutku zajedničkog odmora.