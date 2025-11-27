Šezdeset godina rocka i dalje bez kočnice: Dado Topić predstavio album "Ponovo na cesti"

Šezdeset godina na sceni – i još uvijek znatiželjan, nemiran, živ. Dado Topić, jedan od najprepoznatljivijih glasova i karaktera regionalnog rocka, u Zagrebu je obilježio veliki jubilej i predstavio album koji nosi simboličan naziv: Ponovo na cesti. U prostoru ispunjenom dugogodišnjim fanovima, prijateljima i saradnicima, Topić je još jednom pokazao zašto je njegov glas generacijama sinonim za autentičnost.

Novi album, objavljen u izdanju Croatia Recordsa, njegovo je prvo studijsko izdanje nakon dvadeset godina pauze. Sadrži deset pjesama koje potpisuje jedan od najcjenjenijih autora sa ovih prostora – Brano Likić. Jedini izuzetak je obrada bezvremenskog My Waya. U autorskom timu svoje tragove ostavili su i Radoman Kanjevac, Josip Sliško, Duško Trifunović, Nedžad Begović i Miroslav Pilj, stvarajući slojevitu muzičku cjelinu koja zvuči istovremeno retro i svježe.

Iako obojica odavno imaju status legendi, Topić i Likić u studiju djeluju kao tandem koji je tek u usponu. Hemija između njih bila je očigledna onog trenutka kada su ušli u studio.

– Snimanje s Branom je nešto posebno. Muzika nam je u venama, rock u srcu. Iako smo u osmoj deceniji, još nas drži onaj isti mladalački naboj. Album me je napunio energijom – kaže Topić.

Likić, koji je u dugoj karijeri sarađivao s najvećima u regionu, ovom projektu pristupio je s posebnom emocijom.

– Dado je moj idol iz mladosti. Snimati s njim bilo je i čast i zadovoljstvo. On je jedan od onih rijetkih originalnih izvođača koji su nam dali putokaze u muzici. Danas je previše instant proizvoda, zato je važno da legende stalno stvaraju – ističe Brano.

Topić posebno naglašava Braninu sposobnost da prepozna svaki detalj, svaki treptaj glasa.

– Na sceni improviziraš, ali u studiju se traži perfekcija. Snimak ostaje zauvijek. Kod Brane trema nestane u sekundi. Kao rendgen je – odmah zna jesi li loše spavao ili te muči prehlada. Ali te uvijek podigne na desetku, nježno, nenametljivo, s osmijehom – govori Dado.

Likićevo iskustvo iz američkih studija dalo je albumu dodatnu dimenziju – atmosferu profesionalizma, ali i opuštenosti, onu idealnu kombinaciju u kojoj muzika prirodno raste.

– Te pjesme su nijansiranije. U nekima otkrivam novi dio svog glasa – priznaje Topić, otkrivajući da ga studio, čak i nakon šest decenija karijere, još uvijek zna iznenaditi.

Naime, rad u studiju ga ispunjava posebnom emocijom.

– Kada snimam, Brano me navede da potpuno uđem u osjećaj i koristim glas kao najljepši instrument. Tada se dogodi ono najvažnije – osjetim radost – zaključuje Dado.

Nakon zagrebačke promocije, Topić se sprema za nastup u Sarajevu, na koncertnom spektaklu Indexi i prijatelji u Bosanskom kulturnom centru. Zajedno s članovima grupe Indexi te gitaristima Murisom Varajićem i Ivanom Kukićem, izvest će jednu od bezvremenskih pjesama kultnog sastava – izvedbu od koje publika, već sada je jasno, mnogo očekuje.

– Sarajevo je posebno. To je grad muzike i mjesto gdje se emocija odmah prepozna. Veselim se ponovnom susretu s publikom – kaže Topić, koji u sarajevskoj publici oduvijek ima vjernog i toplog partnera.