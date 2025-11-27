Hasić u emisiji „Naše priče“: Publika je sjajno prihvatila pjesmu "Hej Semire, Semire"

U današnjem izdanju emisije „Naše priče“ na TV Alfa, u 17:15, gostovat će poznati pjevač Semir Hasić. U otvorenom razgovoru Semir je govorio o svojim novim pjesmama, aktuelnim nastupima te uzbudljivim projektima koje planira za narednu godinu.

Poseban osvrt dao je na numeru „Hej Semire, Semire“, koju je objavio početkom godine, te otkrio koliko je zadovoljan reakcijama publike. Semir se prisjetio i svog muzičkog puta, prvih koraka na sceni i svih trenutaka koji su obilježili njegovu karijeru.

Emisiju gledajte danas u 17:15 sati na Alfa TV.