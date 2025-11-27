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PJEVAČ

Hasić u emisiji „Naše priče“: Publika je sjajno prihvatila pjesmu "Hej Semire, Semire"

Semir se prisjetio i svog muzičkog puta, prvih koraka na sceni i svih trenutaka koji su obilježili njegovu karijeru

Semir Hasić u emisiji "Naše priče". ALFA TV

Piše: TV Alfa

27.11.2025

U današnjem izdanju emisije „Naše priče“ na TV Alfa, u 17:15, gostovat će poznati pjevač Semir Hasić. U otvorenom razgovoru Semir je govorio o svojim novim pjesmama, aktuelnim nastupima te uzbudljivim projektima koje planira za narednu godinu. 

Poseban osvrt dao je na numeru „Hej Semire, Semire“, koju je objavio početkom godine, te otkrio koliko je zadovoljan reakcijama publike. Semir se prisjetio i svog muzičkog puta, prvih koraka na sceni i svih trenutaka koji su obilježili njegovu karijeru.

Emisiju gledajte danas u 17:15 sati na Alfa TV.

# ALFA TV
# SEMIR HASIĆ
# NAŠE PRIČE
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