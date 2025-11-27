Eldin Huseinbegović za "Avaz" o uspjehu i ciljevima: U moru svega, nudim samo dušu i emocije

Film "Testament" nadmašio je sve rekorde gledanosti kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu. Posebno se istaknula pjesma „Sanja duša“, koja je u kratkom vremenu doprla do gledatelja i postala apsolutni hit.

Riječ je o pjesmi koja je nastala specijalno za ovaj projekt, a koju je emotivno do publike prenio Eldin Huseinbegović. Nije ni čudo da je upravo on otpjevao pjesmu, s obzirom na to da ga publika pamti po neizmjernoj emociji i toplini koju donosi kroz stihove.

Domaći proizvod

O uspjehu pjesme, saradnji s ekipom iz hit filma, ali i planovima za budućnost, bh. umjetnik govorio je za "Avaz".

- Veoma mi je drago da je 100 posto domaći proizvod uspio postići toliki uspjeh ne samo u BiH nego širom svijeta. Iskreno se nadam da će oni koji vode računa o tome u budućnosti znati na vrijeme prepoznati kvalitetne domaće projekte i pružiti im potrebnu podršku. Znajući kroz kako težak put prolaze domaći autori, time je ovaj uspjeh još i veći – započeo je Huseinbegović.

Kako ističe, od samog početka je znao da ova pjesma neće proći neprimijećeno, ali se ovakvom uspjehu nije nadao:

- Već je postala sastavni dio života mnogih, a osim što je jedna lijepa životna priča, ustvari je nekako i naša zajednička molitva: „dat će Bog da neke pare zaradim, pa da se vratim da nam život pozlatim...“.

Nešto specifično

Prokomentirao je i to što unosi "posebnu dušu" u sve što stvara.

- Ja drugo ništa i nemam ponuditi svojoj publici osim duše i velike količine emocija utkanih u svaku pjesmu. U moru svega drugog što nam se trenutno nudi, to ispada kao neki raritet i nešto specifično, a ustvari bi trebalo biti nešto sasvim normalno i poželjno – istaknuo je Huseinbegović, pa dodao: