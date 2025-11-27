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RAZGOVOR

Eldin Huseinbegović za "Avaz" o uspjehu i ciljevima: U moru svega, nudim samo dušu i emocije

"Sanja duša" je postala sastavni dio života mnogih, priča bh. umjetnik

Huseinbegović: Zajednička molitva. Duško Rastović

Piše: Ajla Pehlivan

27.11.2025

Film "Testament" nadmašio je sve rekorde gledanosti kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu. Posebno se istaknula pjesma „Sanja duša“, koja je u kratkom vremenu doprla do gledatelja i postala apsolutni hit.

Riječ je o pjesmi koja je nastala specijalno za ovaj projekt, a koju je emotivno do publike prenio Eldin Huseinbegović. Nije ni čudo da je upravo on otpjevao pjesmu, s obzirom na to da ga publika pamti po neizmjernoj emociji i toplini koju donosi kroz stihove.

Domaći proizvod

O uspjehu pjesme, saradnji s ekipom iz hit filma, ali i planovima za budućnost, bh. umjetnik govorio je za "Avaz".

- Veoma mi je drago da je 100 posto domaći proizvod uspio postići toliki uspjeh ne samo u BiH nego širom svijeta. Iskreno se nadam da će oni koji vode računa o tome u budućnosti znati na vrijeme prepoznati kvalitetne domaće projekte i pružiti im potrebnu podršku. Znajući kroz kako težak put prolaze domaći autori, time je ovaj uspjeh još i veći – započeo je Huseinbegović.

Kako ističe, od samog početka je znao da ova pjesma neće proći neprimijećeno, ali se ovakvom uspjehu nije nadao:

- Već je postala sastavni dio života mnogih, a osim što je jedna lijepa životna priča, ustvari je nekako i naša zajednička molitva: „dat će Bog da neke pare zaradim, pa da se vratim da nam život pozlatim...“.

Nešto specifično

Prokomentirao je i to što unosi "posebnu dušu" u sve što stvara.

- Ja drugo ništa i nemam ponuditi svojoj publici osim duše i velike količine emocija utkanih u svaku pjesmu. U moru svega drugog što nam se trenutno nudi, to ispada kao neki raritet i nešto specifično, a ustvari bi trebalo biti nešto sasvim normalno i poželjno – istaknuo je Huseinbegović, pa dodao:

- Dok god u meni ima duše i emocija, trudit ću se da ih nesebično dijelim sa svojom publikom. U šou-biznisu uvijek su potrebni planovi, kalkulacije, praćenje trendova, osluškivanje publike. Ja uglavnom osluškujem svoje srce, i kada imam nešto lijepo da ponudim svojoj publici, to i uradim.

Veliki koncert

Za kraj nam je otkrio i planove šta to lijepo priprema za svoju publiku.

- Čini mi se da sam im u posljednje vrijeme imao dosta toga lijepog za reći i trudit ću se i u budućnosti pratiti svoj osjećaj pomiješan sa velikom dozom odgovornosti za ono što otpjevam i napišem. A iskreno se nadam jednom velikom koncertu u Sarajevu sledeće godine. Mislim da je vrijeme – poručio je Huseinbegović.

# TESTAMENT
# MUZIKA
# ELDIN HUSEINBEGOVIĆ
# FILM "TESTAMENT"
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