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"PLATIT ĆE NAM"

Pjevačica šokirala priznanjem: Biznismeni su imali intimne odnose na stolu, meni su naredili da čučnem i pjevam

Onda nam je neko prišao i rekao: "Ma sad slobodno ustanite i ovako i onako nema veze. Nagledali ste se vi svačega", rekla je ona

Sandra Rešić. Zoran Ilić / Ringier

A. O.

28.11.2025

Srbijanska pjevačica Sandra Rešić šokirala je priznanjem da su joj na nastupu dvojica beogradskih biznismena naredila da pjeva, dok su oni za to vrijeme imali intimne odnose sa djevojkama.

Sandra Rešić nastupala je na jednom slavlju, a kako tvrdi od nje su dvojica biznismena tražila skandaloznu stvar. Zauzvrat su ponudili novac zbog čega su pjevačica i njen kolega pristali, ne znajući o čemu se radi.

- Odjednom smo moj kolega i ja dobili, pa nije to bila naredba, ali je to bilo više kao... Da li nas dvoje možemo da se sklonimo i da stanemo ispod stola jer oni nešto treba da urade. Dakle, da čučnemo ispod stola i nastavimo da pjevamo. Oni će to platiti, nema problema - započela je priču Sandra Rešić, pa otkrila šta se potom desilo:

- On i ja čučnemo, ali bili su malo viši stolovi tako da nismo skroz čučali, više smo se savili i pjevali u tom položaju. Ne znam da kažem koliko je tačno vremena prošlo, možda 10-15 minuta i onda nam je neko prišao i rekao: "Ma sad slobodno ustanite i ovako i onako nema veze. Nagledali ste se vi svačega". Rekoh sad kad ustanem, šta li ću da vidim - istakla je pjevačica.

- Oni su, dva biznismena plus još jedan pored njih, imali su odnose sa djevojkama na sred stola - izjavila je Sandra Rešić za Adria TV i nastavila:

- Oni su nama onda rekli da stanemo iza njih, kod našeg klavijaturiste, da nastavimo da pjevamo, da mi nemamo ništa sa njima, sve je super, oni nastavljaju... - ispričala je Sandra Rešić.

Inače, Sandra Rešić je kćerka legendarnog pjevača Nina Rešića. Iako redovno nastupa, rijetko kada reklamira svoje nastupe.

- Ne reklamiram tezge po cijeli dan jer se dobro zna na kojim mjestima ja pjevam. Nastupam tamo gdje je najveći bakšiš, na mjestima gdje pjevaju najveća imena naše estrade. Radim velika veselja, ne razbacujem se novcem i pametno ulažem svaki dinar, kao i što sam ranije ulagala. Treba se obezbjediti i ulagati u nekretnine, tako da nema potrebe da se hvalim. Nikada to nisam radila, rekla je nedavno za Blic.

Ona je nedavno govorila i o tome što se pričalo da Nino nije njen pravi tata.

- Mene su zadirkivali ljudi koje sam od malih nogu poznavala i pričali "Je l' ti šalje otac novac i stvari? Kako živite?" To su strašne stvari da vam neko kaže, a vi na primer ne poznajete oca. Sada je na sve gledam drugačije, ali u tom trenutku sam se osjećala užasno. Moji su se razveli, on je tad postao zvezda, pa nas je napustio. Poslije sam saznala iz novina - rekla je pjevačica ranije za medije.

# SANDRA REŠIĆ
# PJEVAČICA
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