Potresno priznanje Rade Manojlović nakon 20 godina: Tjerali su nas da se skidamo jedva punoljetne

Rada Manojlović uvijek je imala samo riječi hvale za Sašu Popovića, kreativnog direktora i idejnog tvorca Granda, a tako je ostalo i nakon njegove smrti.

Pjevačica je sada ispričala i nešto što malo ko zna. Naime, gostujući u jednoj emisiji, Manojlović je otkrila kako ih je u jednom momentu tadašnji direktor Granda zaštitio.

Pojasnila je da su ona i njene koleginice na početku karijere bile naivne, te da nisu znale da se neki projekti mogu kako je rekla "odbiti" sve dok im Saša Popović to nije apostrofirao.

- Nisam ispričala kako nas je Popović zaštitio od previše golog slikanja. Došle smo na veliko novogodišnje slikanje. Rečeno nam je da je sve dogovoreno sa Saletom i spremili su nam kupaće kostime. Trebalo je da budemo Djeda Mrazice, imale smo kapice i bile potpuno gole. Djevojčice od 19, 20 godina, stvarno smo bile djeca - rekla je pa nastavila:

- Zamisli, prikazuješ se na sceni u "narodskom" izdanju, kulturnom, a prva naslovna strana da budemo gole! Popović kad je to čuo, momentalno je nazvao tu medijsku kuću: "Ove fotografije! Ovo ne može! Odmah da ste im donijeli haljine koje priliče njihovim godinama - kaže Radaa.

- Bude mi žao kad pričaju kako je "terao nekoga da se skida". Tada nas je zaštitio i pokazao da ne moramo baš sve da radimo - zaključila je pjevačica za Grand.