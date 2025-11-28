"Indexi i prijatelji" tresu region: Kako je Kašljević napravio jedan od najvećih muzičkih brendova

Sarajevo, Zagreb i Beograd će 1., 2. i 3. decembra ugostiti veliki muzički spektakl "Indexi i prijatelji", za koji u sve tri prijestonice vlada ogroman interes.

Regionalne zvijezde

Ovaj jedinstveni projekt okuplja više od 30 vrhunskih izvođača - članove legendarnih "Indexa" Fadila Redžića, Nenu Jurina, Pecu Peteja, Ranka Rihtmana i Sinana Alimanovića, te muzičare Ivana Kukića i Murisa Varajića.

Uz njih će nastupati i velike regionalne zvijezde poput Vlatka Stefanovskog, Gorana Karana, Vlade Kalembera, Zorana Predina, Saše Lošića – Loše, Branka Đurića – Đure, Seida Memića Vajte, Muhameda Fazlagića – Fazle, Saše Dragaša, Giuliana, Aide Mušanović-Arsić, Željke Katavić-Pilj, Amela Ćurića, Dade Topića, Dejana Cukića, Nermina Puškara i mnogih drugih.

Publika će imati priliku uživati u bezvremenskim hitovima kao što su “Bacila je sve niz rijeku”, “Sanjam”, “Balada”, “Da sam ja netko”, “Plima”, “Sve ove godine”, “Jutro će promijeniti sve” i “Modra rijeka”...

Projekt “Indexi i prijatelji” rođen je prije skoro 20 godina iz iskrene i tihe ljubavi jednog čovjeka prema grupi čija muzika je obilježila njegov kao i živote generacija na ovim prostorima. Taj čovjek je danas jedan od vodećih producenata na ovim prostorima Tomislav Kašljević.

Ono što je započelo kao želja da se sačuva uspomena na veličanstvene "Indexe", danas je više od muzike - postalo je most koji povezuje prošlost i sadašnjost i sve one koje spaja ista ljubav i emocija.

Trenutak za nezaborav

Za mnoge izvođače stajati na bini uz članove "Indexa" nije samo nastup - to je čast, odgovornost i trenutak za nezaborav. U godinama iza nas pjesme "Indexa" pjevali su i Arsen Dedić, Halid Bešlić, Aki Rahimovski, Željko Bebek, Mladen Vojičić Tifa, Massimo Savić...

Kašljević je izjavio da se raduje tradicionalnom druženju s publikom uz hitove neprevaziđenih "Indexa".

- Velika je stvar, u današnje vrijeme, opstati i rasti sve ove godine. Iza nas su od 2006. godine nezaboravni spektakli u cijelom regionu, ali uvijek želim ići korak dalje i stepenicu više. Publika je to prepoznala, i zbog toga sam iskreno sretan - kaže producent Tomislav Kašljević, čovjek čija je upornost pretvorila sjećanje u tradiciju, saopćeno je iz produkcijske kuće Music Time.